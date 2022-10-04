Здравствуйте! Вчера прочитала статью «Растения засыхают, а виновных не найти». Я знаю этот участок. Мы летом иногда с подругой прогуливаемся по 1-му городку и проходим мимо.

Этот участок всегда отличался. Здесь много зелени, цветов. Когда-то росли вдоль забора флоксы — это была такая красота! А запах! Года 2 (из-за «ковида») мы здесь не были. В этом году участок не тот. Розы около забора засыхают, ежевика — тоже. А в центре участка — сухое дерево.

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Жалко и других людей, у которых потравили цветы на клумбах. Ведь это их труд.

А если брать шире, то наши дворы, участки — это частичка нашей Беларуси. Так что? По частичкам её будем уничтожать? А земля? Ядохимикаты никуда не деваются. Они в земле. А потом с водой, влагой переносятся в разные места. Это ж понятно. Люди, что вы делаете, опомнитесь!

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