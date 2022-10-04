Как сообщает Sputnik, Минздрав повысил предельные максимальные отпускные цены на некоторые препараты белорусского производства.

Предельная максимальная отпускная цена на лоперамид производства «Борисовского завода медицинских препаратов» увеличена с 56 до 68 копеек за одну упаковку.

Стоимость упаковки фолиевой кислоты (50 таблеток по 1 мг) увеличена до 58 копеек, ранее была 52 копейки.

Предельная максимальная отпускная цена на Аминофиллин этого производителя выросла на 13 копеек до 64 копеек за упаковку 30 таблеток по 150 мг и на 38 копеек до 2,47 рубля за упаковку ампул.

Также выросли цены на лоратадин борисовского производства: упаковка из 10 таблеток по 10 мг с – 43 до 47 копеек, сироп – с 1,87 до 3,40 рубля.

Для «Бобруйского завода биотехнологий» повышены отпускные цены на этанол 70%.

Скорректированы в сторону увеличения и отпускные цены на морфин, фентанил, фенобарбитал, изготовленные на предприятии «Белмедпрепараты».

Увеличены отпускные цены на лекарства «Несвижского завода медицинских препаратов», а также на некоторые препараты ООО «Фармтехнология» и совместного ОАО «Ферейн».