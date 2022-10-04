«Есть такие люди неравнодушные, а то и заночевала бы там...». Случчанка благодарит фермера, который вызволил её из леса

Эту историю, которая приключилась с ней в субботу, 1 октября, в лесу, «Кур’еру» рассказала случчанка Елена. Она благодарит Юрия Доманского, который оказался в нужном месте в нужное время.

«Страшно было. Машины в той стороне почти не ездят»

«В субботу в обед я поехала в лес посмотреть, есть ли грибы. Заехала в лесок за Омговичами, но заблудилась — свернула не в тот поворот, — рассказала Елена. — Это оказалась не дорога, а пожарная полоса. Отъехав с километр, мой маленький «Хундай» прочно застрял передними колёсами. Часа полтора я пыталась выбраться — ветки подкладывала и палки огромные, но ничего не получалось. Машина только буксовала в яме. Колея высокая и почва как пластилин.

Вышла на дорогу, уже темнеть собиралось. Страшно было. Машины в той стороне почти не ездят. Но тут появился джип с большими колёсами. Водитель остановился. Узнав, в чём дело, мужчина поехал со мной. Троса у него не оказалось. Он вместе с сыном сначала пытался вытолкнуть мою машину, но не получилось. Но он сказал: «Я могу вам помочь». Он завёз меня в деревню Хорошево к мужчине, у которого был трактор-погрузчик, и сказал ему, чтобы тот вызволил застрявшую машину. Как я потом узнала от работника, моим спасителем был Юрий Доманский, фермер из деревни Борок. Как я поняла, его хозяйство и техника расположены в Хорошево. Мне Юрий помог совершенно безвозмездно, хотя я знаю, что услуги техники дорого стоят. Как хорошо, что есть такие неравнодушные люди, а так бы и заночевала там в лесу.

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Хотелось бы от всей души его поблагодарить, чтобы люди узнали, какой хороший он человек. Бывает, на трассе сломаешься — не каждый остановится. А тут надо было ехать в лес по бездорожью. Такое участие проявил, не оставил, а нашёл решение. Большое ему спасибо!».

Что за человек Юрий Доманский

О Юрии Доманском «Кур’ер» не раз рассказывал. Он основатель успешного фермерского хозяйства «Прамень» в деревне Борок. Юрий не раз помогал местному населению, построил домики для своих сотрудников. На улицах деревни Борок установили несколько валунов, рассказывающих об истории их деревни. Он же помог благоустроить пляж на близлежащем озере и площадку для летнего отдыха детей при борокском храме.

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