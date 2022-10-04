Как быстро почистить много чеснока. «Проверила 4 способа, 1 из которых стал моим любимым»

Привет! Меня зовут Марта, @marta_gribko. Я проверяю бытовые хитрости, помогающие сэкономить время и деньги. На сайте женского проекта Lampa буду рассказывать о самых интересных, полезных или необычных лайфхак на каждый день.

Ну что ж, на дворе осень, а значит, пришло время для маринации чеснока на зиму. И у каждой хозяйки есть не только секретный рецепт вкусного маринада, но и лайфхак, как быстро очистить большое количество пикантного овоща. Я узнала и проверила 4 способа, 1 из которых мне понравился больше всех.

Способ 1. С помощью ножа

Самый примитивный и наверняка всем известный. Чистить будем уже разделённые зубчики, берём доску и нож с широким лезвием. Кладём зубчик на доску, на него торцом лезвие ножа и сильно прижимаем, переворачиваем зубчик и проделываем то же самое. Кожица легко отходит, но минус этого способа в том, что зубчики повреждаются.

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Способ 2. Киношный

Пожалуй, самый киношный способ очистки чеснока. Если вы видели хотя бы один фильм или сериал про кулинарию, вы точно знаете об этом методе. Нам снова понадобятся именно зубчики. Срезаем твёрдую часть, где раньше были корни растения, и забрасываем чесночинки в ёмкость с крышкой. У меня кастрюля, но это может быть банка или простая миска, накрытая, например, тарелкой. А потом берём эту ёмкость и начинаем судорожно трясти, чем активнее, тем лучше. Секунд через 40 вы получите чистые зубчики чеснока (почти все).

Способ 3. С помощью холодной воды

Это для меня, а может, и для вас что-то новенькое. Снова берём зубчики, отрезаем у них твёрдую часть и кладём в холодную воду на 20 минут. После таких водных процедур шелуха хорошо отделяется, правда, некоторые чесночинки становятся очень скользкими и могут летать по всей кухне во время очистки.

Способ 4. С помощью микроволновки

Напоследок способ, который мне полюбился больше всех! Берём целиком головку чеснока, срезаем нижнюю твёрдую часть, где были корешки, чтобы получился красивый цветочек. Кладём его на 20 секунд в микроволновку, а после снимаем шелуху, как на видео ниже. Кожура отходит очень легко, правда, немного обжигает пальцы, чеснок нагревается. Но это, по моему мнению, самый быстрый и интересный способ для очистки большого количества полезного овоща.

Пользуйтесь на здоровье и присылайте нам свои хитрости и советы, облегчающие жизнь, в директ @lampa_project_by. А я их проверю!