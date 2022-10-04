Утром 4 октября в Солигорске на улице неподалёку от одного из ТЦ грузовик с автоцистерной задней частью провалился под землю, сообщает Onliner.

Для подъёма грузовика из ямы подогнали автокран.

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«После ливней произошло обрушение канализационного коллектора диаметром 700 мм. Это повлекло за собой проседание асфальта, — сообщил представитель КУП „Солигорскводоканал“ в интервью СТК. — По всей видимости, обрушился свод трубы. На участке до этого провала коллектор уже заменен на полиэтиленовый. Провал устраним за 3—4 недели и заменим участок коллектора. Будет установлено ограждение, машины из опасной зоны уберем».