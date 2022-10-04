Елена, жительница Лучников, позвонила в «Кур’ер», чтобы обратить внимание служб на безопасность движения пешеходов в этом районе.

«Меня беспокоит, что в Лучниках, как идти в сторону Пионерской, нет пешеходной дорожки. Дети идут по проезжей части. Машины летают. Бывает, что ребёнок еле успевает отскочить от проезжающих автомобилей. Хотелось, чтобы на это обратили внимание. Очень нужен тротуар».

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