В понедельник, 3 октября, Германия отметила очередную годовщину воссоединения. День германского единства считается чуть ли не главным праздником в стране. Он один из немецких праздников получил свой статус по решению федерального правительства и является выходным на всей огромной территории Германии.

В этом материале мы отвечаем на 6 наивных вопросов о том, что это за праздник.

1. Что такое «День германского единства»?

День немецкого единства в современном виде празднуется с 1990 года, но его корни уходят во времена окончания Второй мировой войны, когда Германию разделили на две части.

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9 ноября 1989 года Берлинская стена была разрушена, и две страны немецкого народа снова стали одной. Тогда возник вопрос о дате праздника. Вначале предполагалась дата 9 ноября. Но федеральные власти спохватились, вспомнив, что этот день в истории Германии омрачён сразу двумя трагическими событиями: так называемым «пивным» путчем нацистов в 1933 году и Хрустальной ночью 1938 года.

В итоге решили выбрать 3 октября, ведь именно тогда ГДР и Восточный Берлин присоединились к ФРГ. Этот день и был закреплён как праздничный в договоре об объединении Германии.

2. Что разделяло Германию до 1990 года?

Европа была разделена на Запад и Восток, а граница проходила прямо через Германию: в 1949 году были созданы два немецких государства – ФРГ и ГДР. Разделение страны до 1990 года было следствием Второй мировой войны и холодной войны между Востоком и Западом. Люди в Восточном блоке не могли свободно выбирать правительство, путешествовать на Запад. Из-за множества родственных связей, существовавших между жителями обеих Германий, эта ситуация разделения воспринималась как серьёзный ограничивающий фактор.

3. Что за Берлинская стена?

После того, как всё больше и больше людей бежало на свободный Запад, в 1961 году ГДР построила стену через Берлин и вымостила «полосу смерти» на внутренней германской границе. По разным оценкам, не менее 1000 человек погибли или умерли в результате несчастных случаев или самоубийств во время бегства из ГДР.

4. Что стало поворотным моментом?

Wende или Wendezeit – это термин, часто используемый в Германии. Он обозначает период с 1989-го по октябрь 1990 года. А всё началось с «демонстраций по понедельникам» в Лейпциге (ГДР) 4 сентября 1989 года. Это была серия массовых протестных выступлений граждан, носивших мирный характер, прошедших в городах ГДР. Целью протеста была смена политического руководства страны, демократизация общества и ряд других требований. Протесты достигли своего символического апогея 9 ноября, когда Берлинская стена пала.

Этот шаг завершил воссоединение Германии.

5. Был ли до 1990 года национальный праздник?

В ФРГ «День германского единства» ранее отмечался 17 июня. Он напоминал о восстании в ГДР в 1953 году, которое было жестоко подавлено полицией и Советской армией. День своего основания 7 октября 1949 года в ГДР отмечали как «День Республики».

Вот уже 32 года объединённая Германия отмечает 3 октября единый день независимости – День германского единства.

6. А что сегодня?

Спустя 32 года после воссоединения Восток и Запад во многих отношениях срослись, но следы разделения всё еще ощущаются. Несмотря на это, немцы сходятся в одном – германская нация должна быть единой. 3 октября – настоящий день независимости Германии, когда наконец удалось преодолеть навязанное извне разделение.