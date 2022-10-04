День рождения 7745.by: скидки до 55%

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бесплатная доставка до пункта выдачи заказов;

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забрать заказ можно в течение 5 дней с момента поступления в пункт выдачи;

оплату можно произвести заранее либо после проверки товара.

Бесплатная доставка до пункта выдачи г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2-1

Контактный телефон: +375 29 619-77-45.

Приглашаем за покупками в 7745.by!

С уважением, команда 7745.by

*Промокод действует по 7 октября 2022г. Акции и скидки по промокоду не суммируются, не действуют при покупке в рассрочку, не распространяются на продукцию некоторых брендов.

*Скидка по промокоду равна бонусам, умноженным на 1,5.

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