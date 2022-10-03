Жителям Беларуси больше не нужно платить за возврат товаров, которые они заказывали в интернет-магазине Wildberries. До этого площадка вводила плату в размере 3 белорусских рублей за каждую единицу товара.

Пресс-служба МАРТ сообщила, что в ведомство поступало много жалоб покупателей wildberries.by на то, что с 16 августа интернет-продавец ООО «ИМВБРБ» ввёл плату за возврат каждого товара, который не подошёл — сделал доставку на склад платной. Она составляла 3 рубля.

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«Это требование продавца является незаконным, в связи с чем МАРТ выдано ООО «ИМВБРБ» предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей, — говорится в сообщении пресс-службы. — Нарушение устранено: платный возврат товара продавцом ООО «ИМВБРБ» отменён».

В ведомстве напомнили, что у покупателя есть право обменять или вернуть товар надлежащего качества бесплатно. Причём потребителю должны вернуть уплаченные за товар деньги. В случае с ООО «ИМВБРБ» расходы на транспортировку товаров обратно на склад считаются издержками продавца, а плата за неё имеет признаки навязывания потребителю платных дополнительных услуг.