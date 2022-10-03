Для оптимизации работы амбулаторно-поликлинической службы детской поликлиники с 1 октября расформирован педиатрический участок №15, сообщается на сайте Слуцкой ЦРБ.

Пациентов, которые в нём обслуживались, включили в состав участков № 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14, 19.

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Номера телефонов детской поликлиники:

Колл-центр: (801795) 5 67 63.

Предварительная запись к врачам-специалистам (невролог, хирург, офтальмолог) с 12.00 до 15.00 — (801795) 2 91 02.

Вызов врача (педиатра) на дом понедельник-пятница с 07.30 до 14.00, в субботу с 09.00 до 12.00 — (801795) 2 91 02, 5 29 23, 4 10 50.

Предварительная запись (по телефону и при обращении) на приём участкового врача-педиатра. Телефоны: (801795) 2 91 02, 5 29 23.

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