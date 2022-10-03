В минувшую пятницу ФК «Слуцк» провёл свой очередной матч в чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. В рамках 23-го тура «сахарники» на выезде встречались в Могилёве с ФК «Днепр».

В прошлом туре оба коллектива не смогли добиться желаемой победы. «Слуцк» на своём домашнем стадионе принимал «Белшину», но голов в воротах увидеть зрителям так и не удалось.

А «Днепр» в игре с «Торпедо» проиграл, пропустив один мяч, и не сумел даже разжиться одним единственным баллом, который на вес золота при нынешнем турнирном положении.

Реклама

Однако вернёмся с прошлого в настоящее. Первый тайм выдался очень небогатым на события. Обе команды создали три-четыре момента на двоих, а болельщики даже немного стали скучать.

Однако всё изменила 40-я минута, когда игрок хозяев Никита Краснов получил пас от своего партнёра, затем красиво обвёл своего соперника и, пробив левой ногой, открыл счёт в матче.

Болельщики оживились и с хорошим настроением отправились на перерыв. Табло зафиксировало счёт 1:0 и хорошие перспективы на победу.

Второй тайм получился совсем иным. Вместо того, чтобы бежать вперёд и удваивать преимущество, могилевчане постепенно стали отдавать инициативу оппоненту. Всё началось на 67-й минуте, когда хозяева не разобрались в ситуации, увлеклись борьбой и упустили Арсения Концендайлова. Исполнитель одного из самых красивых штрафных этого чемпионата, который несколько недель назад привёл к голу в Мозыре, оказался самым расторопным и в этой встрече. Удар — и уже счёт становится равным.

На этом футболисты «Слуцка» не остановились. Кирилл Вергейчик на 84-й минуте получил красивый навес от Дениса Образова и головой отправил мяч прямо в сетку. Сил и задора на то, чтобы отыграться, у «Днепра» не хватило. В итоге «Слуцк» победил, взял важные три очка и завершил этот месяц победой и беспроигрышной серией из четырёх игр подряд.

«Львы» же продлили серию из поражений и усложнили задачу по сохранению прописки в элитном дивизионе.

Следующую встречу ФК «Слуцк» проведёт 8 октября на стадионе «Городской». Начало в 14.00. Соперником будет БАТЭ из Борисова.