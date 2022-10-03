В новой коллекции Elema найдутся актуальные модели для создания ваших самых лучших образов. Все изделия легко комбинировать и внедрить в свой осенний гардероб. Их отличительной чертой является лаконичный крой и удобный фасон.

Модели отличаются высоким качеством и созданы с особым отношением к деталям. Идеально подходят для тех, у кого жизнь, работа и отдых неразлучны и требуется всегда быть на высоте.

Беспроигрышным вариантом осенней одежды является пальто. Его универсальность и практичность позволяют создавать различные образы и оставаться всегда в тепле и уюте.

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Кроме визитной карточки швейной фабрики Elema — пальто, в магазине представлено обилие стильных и тёплых курток, классических и casual костюмов, платьев, брюк, жакетов, блузок, юбок. Разнообразие стилей и фактур не оставит вас равнодушными.

В Elema&Etelier любая женщина и мужчина сможет найти себе изделие на свой вкус, так как в продаже имеются не только популярные размеры, но и одежда plus size.

Стоит сделать акцент на том, что обновилась и мужская линейка одежды от бренда Etelier. В модельном ряду верхней одежды представлены шерстяные пальто для истинных джентльменов — изысканные, сдержанные, великолепно подчёркивающие мужскую фигуру. Полупальто с элементами классики подойдут и для формальных, и для более повседневных поводов, а укороченные модели станут стильной альтернативой жакетам и курткам.

Приобрести товар можно, используя карты рассрочек Халва, Карта покупок, Магнит.

Elema — стиль вне времени и качество на все времена.

Ждём вас по адресу: ул. Строителей, 4А.

Режим работы: Пн. – Пт. 10.00-19.00, Сб. – Вс. 10.00-17.00. Телефон: 8 017 95 35 9 27.

Филиал «Фирменный магазин «Элема» №1» ОАО «Элема» УНП 102350354