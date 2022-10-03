3 октября в связи с проведением работ на электросетях с 8.00 до 17.00 не работают светофоры на перекрёстках улиц Ленина-Уласовца, Ленина-Козинцева-Прокопчика, а также светофоры в районе рынка и медколледжа в Слуцке.