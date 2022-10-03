3 октября отмечается Всемирный день трезвости. «Кур’ер» узнал, куда может обратиться человек в Слуцке, чтобы получить помощь, если он понимает свою зависимость от алкоголя и хочет от неё избавиться. Или человек, у которого алкоголизмом страдает член семьи (помощь созависимым).

Анонимные Алкоголики

Группа «Феникс». Адрес: ул. Зелёная, 78, костёл Святого Антония.

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Собрания: понедельник и пятница — 19.00; воскресенье — 12.00.

Телефон для связи: (8029) 646 07 16.

АА — не религиозная организация, это светское объединение, добровольное и бесплатное. Участники не вносятся в какие-либо списки и не ставятся на учёт. На собраниях они делятся своими историями и опытом с людьми, у которых та же проблема, помогают друг другу общением.

Помощь православной церкви

Как рассказал «Кур’еру» иерей Дмитрий Новиков из Слуцкой епархии, зависимый человек может пройти лечение в центре реабилитации «Анастасис Сосновка», который находится недалеко от Жировичского мужского монастыря. Реабилитация здесь кардинально отличается от программы Анонимных Алкоголиков и является православно-ориентированной (помимо терапии включает молитву, посещение богослужений, встречи со священниками).

Тех, кто проходит реабилитацию, обеспечивают питанием и постельными принадлежностями. Принимаются люди, изъявившие желание избавиться от зависимости и не употребляющие алкоголь/наркотики минимум неделю, в возрасте от 18 до 50 лет. Телефоны: (8029) 557 86 41, (8029) 784 18 20, (8 015) 624 76 04.

Также каждый человек может подойти к православному священнику в своём приходе, поговорить с ним о своей беде. Но священник не сможет дать консультацию касательно медицинской части, поэтому также нужно обращаться к профессионалам.

Кроме того, по словам отца Дмитрия, зависимый человек может поехать в любой монастырь, располагающийся не в городской местности, где есть большое хозяйство. Там его и поддержат, и «нагрузят» физической работой, что является важной частью исцеления.

Слуцкая центральная районная больница

Наркологический кабинет для помощи взрослым пациентам — кабинет: 106, 108, телефоны: 7 17 75, 7 17 76;

Наркологический кабинет для оказания помощи несовершеннолетним пациентам — кабинет: 329, телефон: 7 17 42.

Можно прийти на приём к врачу-наркологу, получить необходимое лечение, в том числе медикаментозное. Также при необходимости врач даёт направление на стационарное лечение в РНПЦ психического здоровья или в реабилитационный центр.

Кроме того, в больнице работает центр здоровья молодёжи и подростков «ДОВЕРИЕ». Приём анонимный. Психолог консультирует подростков и их родителей (законных представителей) по вопросам потребления алкоголя, наркотических, токсических средств, формированию здорового образа жизни. Телефон: 5 31 10.

Время работы психонаркологического отделения: с 8.00 до 19.00.

Время приёма пациентов: с 8.00 до 15.30.

Помощь созависимым

У людей, чей близкий человек страдает зависимостью, развивается созависимость (то есть зависимость от зависимого от алкоголя/наркотиков). Вся их жизнь «вращается» вокруг больного алкоголизмом.

Для помощи таким людям существуют группы поддержки Ал-Анон. Одна из них, группа «Крылья души», работает в Слуцке. Она собирается по средам в 19.00 в костёле Святого Антония. Телефон: +375 (29) 644-61-04 (Светлана).

Дети зависимых вообще не имеют опыта нормальной жизни и вырастают травмированными, не умея любить, не понимая, как построить здоровую семью. Есть огромная вероятность, что они повторят жизненный сценарий родителей.

Для помощи им существует группа поддержки «Взрослые дети алкоголиков и из других дисфункциональных семей» (сокращённо — ВДА). Она действует в помещении костёла Святого Антония в Слуцке. Собрания проходят каждую среду в 19 часов (в то же время, что и Ал-Анон, но в другом помещении).