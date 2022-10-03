На прошедшей неделе читатели звонили нам не только из Слуцкого района, но и из Могилёвской области, Солигорского и Логойского районов. Большая часть звонков была связана с вопросами благоустройства, состояния жилья, дорог. Кроме того, случчане делились заметками об интересных событиях, поздравляли с праздником учителей. Читайте краткий обзор.

«Чем переносить, то лучше ничего не делать»

После публикации предложения жителя Слуцка о переносе невостребованной остановки с улицы Тройчанской на Майский Посад в редакцию пришло письмо от случчанки Валентины Пятницкой. Женщина высказала своё мнение, почему конкретный павильон переносить не стоит.

Если Сергей Иванович исходил в своём предложении из практических нужд пассажиров — необходимости спрятаться от непогоды, то Валентина на первое место ставит эстетический вид объекта. Вот как она аргументирует своё мнение. «Чем переносить очередной объект неприглядного вида (имею в виду остановочный пункт) на Майский Посад, то лучше ничего не делать, — написала Валентина. — Это место, а также придомовая территория 9-этажного дома №1 по улице Тутаринова и так представляют собой депрессивно-удручающее место. А внешний вид здания жилого дома №1 свидетельствует о том, что он нуждается в ремонте».

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Поделились опытом благоустройства деревни

Сельчане из агрогородка Гайна Логойска рассказали «Кур’еру», как сами благоустраивали свою деревню. «С интересом просмотрели материалы о семье из Слуцка, которая обустраивает свою усадьбу с учётом своих возможностей, своими силами, с большой любовью и творческой фантазией. Думаем, что кое-какие идеи мы возьмём на заметку и используем в своей работе, — написала Тамара Кохан. — Мы – это группа энтузиастов, часть которых проживает в агрогородке , а часть живёт в других местах, но тут родились и выросли». Тамара рассказала, как они расчистили деревенский сквер, благоустроили зону возле реки, создали уютный уголок возле родника, сельчане высадили много цветов, кустарников, вымостили дорожки, установили скамейки и декоративные композиции.

Про ямы на дороге

Жительница «Сахарного» прислала в «Кур’ер» фото дороги, по которой она ездит каждый день. «Эта дорога довольно оживлённая бывает. Люди возят детей в детский сад, ездят на стадион, там подъезд к кафе «Юность». Но состояние её просто ужасное — ямы в колено! Неужели нельзя отремонтировать?!» — сказала случчанка.

В деревне Покрашево почистили пруд

Иван Горбацевич, председатель Покрашевского сельисполкома, рассказал «Кур’еру» и прислал фото, как в деревне почистили пруд. Работу провели по инициативе Александра Рыбака, директора Слуцкого уксусного завода.

Солигорские поэты учили детсадовцев писать стихи

«В нашем детском саду прошла Неделя «роднай мовы». На встречу с детьми мы пригласили солигорскую поэтессу Елену Разумовскую, в прошлом педагога нашего учреждения. Пришла и её коллега Лидия Чекрыжова, которая тоже пишет стихи, — рассказала Людмила Куделевич, заведующая ГУО «Ясли-сад №4». — Поэтессы презентовали малышам свои новые детские сборники стихов. Дети узнали, как появляются книги, кто и зачем их иллюстрирует, как становятся поэтами и писателями. В игровой форме Елена Разумовская учила дошкольников основам стихосложения, дав небольшой мастер-класс. Ребята отгадывали загадки на белорусском и русском языках. Закрепляли навыки произношения незнакомых слов и учились их объяснять, поправляя друг друга, решали стихотворные задачи. Елена Разумовская предложила детям сочинить четверостишия, и самые интересные она опубликует в мультимедийном литературно-художественном альманахе «Вереск», главным редактором которого является».