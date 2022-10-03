В редакцию «Кур’ера» обратились жильцы пятиэтажного дома в 12-м городке (улица Ленина, 282А), который заселили в мае этого года. Люди рассказали, что их топит, когда идут дожди, а в некоторых квартирах на первом этаже растёт плесень.

«Несколько месяцев жильцы борются с плесенью и потопами! — написала «Кур’еру» Анна. — С первых дней владельцы квартир столкнулись с тем, что из плит перекрытия текла вода. Как следствие, в некоторых квартирах отделка значительно пострадала. Спасибо застройщику, что отреагировал и ликвидировал этот ущерб.

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За лето, несмотря на жару, стены не просохли: постоянный конденсат, лужи на полу в подъездах, сырость. Всё это привело к тому, что у жильцов 1-го этажа в квартирах плесень. Она не только на стенах, но оседает и на мебели. А сейчас весь дом радуется тому, как уложена крыша в нашем доме. Это не дом! Это «Титаник»! Поступают бесконечные жалобы от жильцов в адрес застройщика».

Эту информацию подтвердили и другие жильцы дома и прислали фотографии корреспонденту «Кур’ера».

Фотографии предоставили жильцы дома 1 из 5

Фотографии прелоставили жильцы дома 1 из 3

Квартира Виктории на первом этаже, и плесень постоянно на окнах, стенах и даже на детском матрасе, который сейчас стоит 250 рублей. Ещё в квартире холодно, даже несмотря на газовый котёл. Виктория сказала, что обращалась в УКС Слуцкого района, и завтра к ним обещали прийти на осмотр.

Фотографии: Виктория 1 из 2

Как пояснил «Кур’еру» Игорь Родионов, директор УКСа Слуцкого района, которое является застройщиком, они рассматривают все обращения и заявления, которые им пишут жильцы. «В понедельник (3 октября. — Прим.ред.) с утра было одно заявление, что в одной комнате немного вздулся ламинат. Сегодня строители пойдут и посмотрят. Больше заявлений у меня пока не было, — сказал он. — Пусть приходят, пишут заявления. Будем обязательно комиссионно рассматривать. Если что-то сделано некачественно, строители переделают без разговоров».

Игорь Родионов добавил, что на дороге по улице Северной собирается немного воды. Канализационная насосная станция ЖКХ работает в ручном режиме. Работники приходят и включают на откачивание.

«Если есть какая-то проблема, то пусть приходят и пишут заявления. Всегда смотрим в обязательном порядке», — повторил директор УКСа.

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