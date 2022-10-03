Уважаемые граждане! ОВД Слуцкого райисполкома напоминает вам, что незаконные действия в отношении оружия и боеприпасов влекут как административную, так и уголовную ответственность.

При этом предусмотрена ответственность за незаконное хранение, транспортировку, реализацию и изготовление оружия. Начиная от внушительных штрафов до лишения свободы. Важно знать, что лицо, добровольно выдавшее незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождается от ответственности.

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На территории Слуцкого района в 2022 году зарегистрировано 6 преступлений, связанных с незаконными действиями в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст.295 УК РБ). При этом граждане при проведении проверок указывали, что знали о незаконности своих действий и имели возможность добровольно сдать оружие и боеприпасы.

С целью профилактики правонарушений в сфере оборота оружия на территории Слуцкого района с 3 по 7 октября 2022 года проводится комплекс специальных мероприятий «Арсенал», направленный на предотвращение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых с применением оружия, и изъятие из оборота незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

Пристальное внимание будет уделяться лицам, ранее судимым и привлекавшимся к административной ответственности за незаконные действия в отношении оружия, также лицам, привлекавшимся к ответственности за браконьерство. Будут проводиться и иные мероприятия по профилактике и предупреждению правонарушений.

Убедительная просьба — если у вас или ваших близких родственников, знакомых, друзей или соседей имеется не зарегистрированное должным образом оружие, боеприпасы или составные части оружия – сдайте их в территориальный отдел внутренних дел, чтобы избежать предусмотренной законом ответственности и не испортить судьбу себе и своим близким.

Если же у вас есть какая-либо информация о лицах, незаконно хранящих оружие, или о лицах, занимающихся незаконными раскопками в местах боёв времён ВОВ с целью извлечения и последующей реализации огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщите об этом в отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома, +375 29 698 97 71, 6 26 62 или по телефону 102.