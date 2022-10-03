Как сделать квартиру уютной. Советы экспертов

В суете будничных дней многие даже не замечают, что от дома перестало веять теплом. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы сделать квартиру действительно уютной. Простые советы помогут быстро создать в каждой комнате квартиры нужную обстановку.

Начинаем с порядка

Комфортная обстановка в квартире зависит от порядка в первую очередь. Ведь разбросанные вещи не замаскировать ничем. Поэтому первое и основополагающее правило уюта — наведите порядок. Найдите каждой вещи своё место, позаботьтесь о декоративных системах хранения — коробках, корзинах. В них удобно хранить важные мелочи. Расставьте красиво вещи и аксессуары на открытых стеллажах — так, чтобы это выглядело как украшение комнаты.

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Экспериментируем с цветом стен

В малогабаритке можно и нужно делать цветные стены. Лучше использовать холодные оттенки или яркие — для акцентных стен. Белый цвет — целесообразное и популярное решение: с белым цветом отлично сочетаются яркие предметы интерьера. Белый цвет, как и зеркала, визуально расширяет пространство.

В больших комнатах специалисты советуют использовать перегородки. Визуально ширмы делят комнату на несколько зон, которые могут отличаться между собой.

Текстиль — изюминка интерьера

Представить себе, что в комнате с окнами нет штор, достаточно проблематично. Нынче этот аксессуар в интерьере выполняет не только практичную функцию. Шторы служат настоящей изюминкой всего интерьера.

Не только шторы способны украсить стильно комнату. Например, покрывала, пледы, подушки на диванах и креслах также смотрятся шикарно, если цветовая гамма выбрана грамотно. Весь текстиль в комнате должен соответствовать единому стилю.

Картины, панно, аксессуары

Многие хозяйки холодно относятся к сувенирной продукции, которая предназначена для того, чтобы придать интерьеру индивидуальность.

Конечно, уборку проводить будет сложнее, но затраченные минуты оправдают эффект эксклюзивности. Популярные элементы декора: вязаные изделия, плетёные корзинки, шкатулки.

Не оставляйте стены пустыми — уместные картины, панно и постеры помогут сделать интерьер интереснее.

Осветительные приборы

Свет — это синоним уюта. Представьте свои бытовые сценарии: где вы читаете, где будет ваш творческий уголок. В кухне, ванной и жилых комнатах лучше предусмотреть несколько «уровней» света: потолочный общий свет, торшеры или бра, направленный свет в ванной над зеркалом или над туалетным столиком в спальне.

Светлые помещения смотрятся больше, а ещё настольные лампы и торшеры — это не только осветительные приборы, но и дополни­тельные стильные элементы интерьера.

«Зелёные друзья» в доме

Комнатные растения, цветы и икебаны — актуальный тренд в дизайне интерьера последних лет. Небольшие экземпляры будут отлично смотреться на небольшом столе или открытом стеллаже, а экземпляры покрупнее могут стоять на полу, заполняя собой визуальную пустоту. Поместить «зелёных друзей» можно и на подоконнике, и на журнальном столике. Приобрести можно и красивую полочку для цветов. Комнатные растения создадут особую атмосферу в доме.