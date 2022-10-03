В связи с ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ будет отключено электроснабжение:
4 октября с 08.30 до 16.30 у потребителей по адресу:
- ул. М.Богдановича № 148-152 (чётные), 156а, 164, 168;
- ул. Красавицкая № 1-22;
- пер. Красавицкий 1-й № 1-20;
- пер. Красавицкий 2-й № 2-14 (чётные), № 5;
с 3 по 5 октября с 08.00 до 17.00 у потребителей по адресу:
- ул. Виленская № 78-104 (чётные);
- ул. 2-я Западная № 1-13 (нечётные);
- ул. Красногвардейская № 21-23;
- ул. Старобинская № 15, 19;
- пер. Красногвардейский 1-й № 2;
- проезд Виленский (К. Либкнехта) № 1-19 (нечётные);
- пер. К. Либкнехта № 1;
с 6 по 7 октября с 08.00 до 17.00 у потребителей по адресу:
- ул. Старобинская № 1-9, 11-14, 16-18, 20;
- ул. Красногвардейская № 20;
- ул. Майский Посад № 18, 18а, 27а, 29, 31-44, 46;
- ул. Вокзальная № 16-20 (чётные).
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 5-22-98, 7-10-16.
В связи с ремонтными работами в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ будет отключено электроснабжение:
3 октября с 08.30 до 16.30 у потребителей по адресу:
- ул. Мельничная №1, 2, 3-7(нечётные);
- ул. Ленина №139, 141.
5 октября с 08.30 до 16.30 у потребителей по адресу:
- ул. М.Богдановича №188-218 (чётные).
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 5-22-98, 7-10-16.