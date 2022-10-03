Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 26 сентября по 2 октября. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от CRAZY FISH ▪︎ РЫБАЛКА (@konopliov.andrei)

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Публикация от Анастасия (@1460anastasiia)

 

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Публикация от лукьяненко серикова АЛЁНА (@lukyanenko_serikova)

 

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Публикация от Олег Лабкович (@oleglabkovich)

 

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Публикация от Светлана Жакенова (@dr.zhakenova)

 

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Публикация от Дима Хорунжий (@smiley_dima)

 

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Публикация от @tanyabogus.h

 

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Публикация от Ангелина Литвин (@angelina.litvin.21.69)

 

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Публикация от Анастасия Ильчик (@ilchiknastassia)

 

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Публикация от Тамара Башмакова (@bashmakovatamara)