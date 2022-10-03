Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 26 сентября по 2 октября. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CRAZY FISH ▪︎ РЫБАЛКА (@konopliov.andrei)

Реклама

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия (@1460anastasiia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от лукьяненко серикова АЛЁНА (@lukyanenko_serikova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Лабкович (@oleglabkovich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Светлана Жакенова (@dr.zhakenova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дима Хорунжий (@smiley_dima)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @tanyabogus.h

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ангелина Литвин (@angelina.litvin.21.69)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Ильчик (@ilchiknastassia)