Исследование: собаки чувствуют стресс и тревогу человека по запаху

Владельцы собак нередко замечают, что в тяжёлые периоды питомцы ведут себя необычно. Оказалось, это не игра воображения: собаки действительно могут ощущать негативные переживания окружающих людей и реагировать на них, пишет Naked-science.ru.

Биологи из Университета Квинс в Белфасте (Северная Ирландия) установили, что собаки разных пород могут определять стрессовые состояния людей с точностью более 90%. Благодаря острому обонянию четвероногие «друзья человека» ощущают малейшие отклонения в биохимическом следе человека, пишут учёные в журнале PLOS One.

Тела многих животных, включая человека, постоянно испускают летучие органические вещества в окружающую среду. Это проявление эволюционного механизма: запахи создают целую систему биохимических сигналов, посредством которой животные взаимодействуют друг с другом.

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Человек из-за довольно грубого обоняния воспринимает только самые сильные запахи, но животные вроде собак способны улавливать даже самые слабые и тонкие ароматы. Если учесть, что люди начали одомашнивать некоторых псовых десятки тысяч лет назад — собаки вполне могли освоить способность определять по запахам психологическое состояние своих владельцев.

Учёные проверили эту гипотезу с помощью серии экспериментов. Сначала они взяли образцы пота и выдыхаемого воздуха у 36 человек, находящихся в спокойном состоянии. Следующие образцы брали у этих же людей, но уже в состоянии стресса, что определялось по самооценке участников и объективным показателям вроде частоты сердечных сокращений и уровня артериального давления. Все эти образцы авторы работы случайным образом перемешали с образцами других запахов, в том числе нечеловеческих.

Далее исследователи отобрали четырёх собак разных пород и провели в общей сложности 720 испытаний по различению запахов. И в 93,75% случаев животные реагировали на «запахи стресса» — начинали вести себя настороженно и беспокойно. Причём точность распознавания доходила до 96,88% и не опускалась ниже 90%.

Авторы исследования пришли к выводу, что стрессовые состояния меняют биохимический состав пота и дыхания человека, а собаки могут это чувствовать благодаря острому обонянию. Таким образом, их можно использовать в качестве чувствительного детектора негативных психологических процессов вроде тревоги, панических атак и посттравматического стрессового расстройства. Но пока не понятно, что именно меняется в составе этих биологических жидкостей, и на какие конкретно вещества реагируют собаки.

Новое открытие укладывается в картину предыдущих исследований: они показали, например, что собаки превосходно чуют заражённых коронавирусом. Точность выявления превышала 97%, даже если у больных не было никаких симптомов Covid-19. Поэтому вряд ли есть что-то удивительное в том, что собаки научились определять тревогу и беспокойство своих хозяев. Тем более что за десятки тысяч лет одомашнивания собаки, в отличие от диких собратьев, получили ряд врождённых механизмов, «заточенных» именно под человека.