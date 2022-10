Как было и как стало. Топ продуктов, которые белорусы давали миру 30 лет назад и сейчас

В стране завершается очередная уборочная и по традиции определяются победители по сборам, покосам, надоям на уровне республики и регионов. А какое место в мировом аграрном производстве занимает Беларусь? Как изменились её позиции по отдельным видам продукции по сравнению с БССР? На эти вопросы попытался ответить Office Life, проанализировав обновлённые данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Сразу уточним, что FAO по традиции скрупулёзно относится к сбору информации, поэтому на её официальном сайте сейчас доступна сводная статистика за 2020 год, а по некоторым позициям и вовсе за 2019-й.

Как оказалось, ровно половина позиций, по которым Беларусь сегодня входит в первую десятку производителей в мире, приходится на молочную продукцию. Например, по производству сухой сыворотки по состоянию на 2019 год наша республика уступала на международной арене только США.

Реклама

Топ-14 аграрных продуктов, по которым Беларусь лидирует в мире

Молоко — наше всё

Что интересно, по исходной сырьевой позиции — сырому молоку крупного рогатого скота (raw milk of cattle) — Беларусь не попала в первую мировую двадцатку, возглавляемую США, ни в 2019-м, ни в 2020-м. А вот в 1992 году, когда мы не могли похвастаться ни одним видом «молочки» в мировом топ-10, наша страна замыкала список из 20 крупнейших производителей сырого молока на планете.

Тем не менее серьёзный рост значения молочного производства — это главное отличие в международном масштабе сельского хозяйства независимой Беларуси по сравнению с её советским прошлым. Если сравнивать с 1992 годом, Беларусь заметно улучшила и усилила своё положение по сгущённому цельному молоку, обезжиренному молоку, обезжиренному молоку и сухой сыворотке, маслу и предложила в первые мировые двадцатки ещё шесть новых видов продукции. Кроме уже перечисленных в таблице, это цельное сухое молоко (15-е место в 2019 году), сыр из цельного коровьего молока (12-е) и сметана (14-е).

И всего две позиции, которые были в 031992-м и которых нет сейчас. Одна из них — это уже упоминавшее сырое молоко, вторая — сыр из обезжиренного коровьего молока (cheese from skimmed cow milk). В 1992 году с объёмом его производства 19,9 тыс. тонн Беларусь была 14-й в мире.

Зажирители

Всего три раза среди 20 лидеров отмечается наша страна в мясной отрасли. Для мирового рынка, как ни удивительно, она важна прежде всего крольчатиной, свиным жиром и свиными потрохами.

Самое высокое место (15-е) у нашей республики в мясном животноводстве — в производстве свежего или охлаждённого мяса кроликов и зайцев (meat of rabbits and hares, fresh or chilled). В 2020-м, по данным FAO, у нас было произведено 1256 тонн этого мяса. Интересно, что в 1992-м мы тоже попадали в мировой рейтинг по этой продукции, но с валовым показателем 3900 тонн оказались только на 18-м месте.

А вот свиные жир (fat of pigs) и потроха (edible offal of pigs, fresh, chilled or frozen) — это достижения времён независимости. В 2020 году по первой позиции Беларусь была 17-й в мире (28,6 тыс. тонн), по второй — 20-й (тоже 28,6 тыс. тонн).

Увы, но вне топ-20 наша страна теперь по потрохам крупного рогатого скота (edible offal of cattle, fresh, chilled or frozen). А в 1992-м она была 18-й с довольно приличным объёмом 86,9 тыс. тонн продукции.

Свекла и рапс вместо картофеля и овса

Серьёзную трансформацию претерпели позиции Беларуси в мировом растениеводстве.

Во-первых, за 30 лет их стало больше. Страна вышла в мировые лидеры в производстве кормовых трав, которых не было в помине в 1992 году: по вике у нас 4-е место (36,4 тыс. тонн), по люпину — 13-е (3,5 тыс. тонн).

Также по сравнению с советским периодом в отчётах FAO появились сахарная свекла (14-е место, свыше 4 млн тонн в 2020 году), клубника (18-е, свыше 77 тыс. тонн), семена рапса и рапсовое масло (16-е, свыше 730 тыс. тонн) и некоторые другие позиции. В 2020 году Беларусь замкнула мировую двадцатку по выращенным грибам и трюфелям (31,7 тыс. тонн).

Во-вторых, по некоторым видам значение Беларуси в мировом масштабе выросло. В частности, по сравнению с 1992-м мы поднялись в рейтингах по тритикале, льну и гречихе.

В-третьих, переориентация сельского хозяйства на молочное животноводство привела к изменениям структуры растениеводства и, как следствие, падению производства и мирового значения отдельных культур.

Наиболее заметно это с картофелем, по которому Беларусь скатилась с 8-го места в 1992 году (8,9 млн тонн) на 14-е в 2020-м (5,2 млн тонн), овсом (вместо 12-го места и 722,6 тыс. тонн — 16-е и 444,5 тыс. тонн) и ячменем (было 16-е место и 2,9 млн тонн, стало 20-е и 1,7 млн тонн).

Почти на 2 млн уменьшилось в стране производство ржи (с 3 млн тонн в 1992-м до 1 млн в 2020-м), хотя в мировом рейтинге Беларусь потеряла всего одну строчку.

Если в 1992 году по валовому сборку клюквы Беларусь (1 тыс. тонн) опережали только США, Канада, Турция и Латвия, то в 2020-м с 252 тоннами она стала уже восьмой, пропустив вперед тех же американцев, канадцев, турков, а также чилийцев, азербайджанцев, украинцев и северомакедонцев.

По данным FAO, в мировом масштабе Беларусь потеряла позиции также по кислой вишне (в 1992-м была 9-й), сухому гороху (17-я вместо 14-й) и льняному семени (16-я вместо 12-й).