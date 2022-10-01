Сложности с визами и подросший ценник на перелёты хоть и не отменили отпуска у многих белорусов, но точно заставили их пересмотреть географию маршрутов и расходы на путешествия. Office Life узнал, каким выдалось лето-2022 для туристической отрасли Беларуси и что нас всех ждёт в будущем.

Сколько белорусов съездило на отдых?

Удивительно, но с ответом на этот вопрос есть большая проблема: статистика об отдыхающих собирается раз в год. А для сферы, которая должна быть особенно гибкой, нужна более оперативная и точная информация.

«Каким бы бизнесом ты ни занимался, чтобы куда-то прийти, важно знать, где ты находишься. Без качественной отраслевой статистики это невозможно. Добавьте сюда отсутствие границы с Россией: учесть приезжающих к нам и выезжающих в РФ белорусов, если это не организованные туры, почти невозможно», — говорит Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии.

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Кроме того, в статистике Госпогранкомитета не учитывается, с какими целями выезжают за границу наши граждане. Известно лишь, что за лето на польском направлении было около 434,5 тыс. пересечений границы, на литовском — 280 тыс., латышском — 25,5 тыс.

«Нужно понимать, что это количество пересечений границы на выезд из Республики Беларусь, а не число граждан, которые поехали на отдых. Есть белорусы, которые регулярно выезжают, например, с деловыми целями почти каждую неделю. То есть они в этой статистике учтены неоднократно», — обращают внимание в ГПК.

Там также добавили, что за лето услугами воздушного транспорта для вылета за рубеж белорусы воспользовались 123 тыс. раз. И это без учёта авиасообщения с Россией.

В «Белавиа» рассказали, что с июня по август компания выполнила 346 чартерных рейсов на курорты Турции и Египта: Бодрум, Анталья, Хургада и Шарм-эш-Шейх.

«При этом нужно учитывать, что за один рейс мы считаем перевозку по маршруту туда и обратно (например, Минск — Бодрум — Минск). Всего за три месяца мы перевезли чартерами 129 191 пассажира», — уточняют в «Белавиа».

Куда летали?

«Основное направление, мейнстрим практически, — это Грузия. Затем отлично продаётся Турция. Объединённые Арабские Эмираты сейчас наращивают темп: осень-зима — их классический сезон. И неплохо включился Египет», — рассказывает Филипп Гулый.

Туркомпании бронировали блоки на ежедневные регулярные рейсы «Белавиа» в Батуми, Тбилиси и Кутаиси. В ОАЭ с мая выполнялось уже пять рейсов в неделю, сейчас вообще каждый день, особенно после того, как добавили рейсы FlyDubai. С «Аэрофлотом» можно было попасть в города России.

Чартеры летали в Турцию (Анталья, Стамбул, Бодрум) так же часто, в Египет меньше (время облёта сделало направление менее востребованным).

Были варианты и индивидуальных туров через Дубай или Стамбул — в экзотические страны. Например, у ООО «Вояжтур» в топ-3 попали Танзания, Мальдивы и Шри-Ланка. Но здесь пик спроса пришёлся на весну.

Желающие попасть самолётом на курорты Греции, Италии, Испании, Черногории и Хорватии могли выбрать программу со стыковками в Стамбуле либо с лоукост-перелетом из аэропортов Польши и Литвы (первый вариант был в два-три раза дороже). За самый бюджетный семидневный тур в Европу стоимость стартовала от 500 евро.

Как рассказывает директор туроператора «Вояжтур» Анна Нечай, за последние 2,5 года туристическая отрасль сильно изменилась: невозможно не только предвидеть геоэкономическую обстановку, но и предугадать поведение туристов в сезон.

«У нас летний сезон прошёл неплохо по сравнению с предыдущим годом, надеемся, что в 2023-м будет ещё лучше. Неожиданно оказалось, что в Беларуси ещё есть платёжеспособные клиенты», — резюмирует Анна Нечай.

Лето без горящих путёвок

Подорожали все направления на юго-западе. Во-первых, потому что из-за военных действий в Украине самолётам приходится облетать эту страну и юг России через пространство Казахстана. Сейчас для некоторых рейсов «Белавиа» получила разрешение не делать крюк, а полеты в Египет возможны и без технической посадки, если предельная коммерческая загрузка не превышена.

«Во-вторых, сняли ковидные ограничения, и на отдых поехали поляки, немцы, другие европейцы. Возник ажиотаж. Отели только начали разворачиваться, объём номерного фонда не соответствовал спросу. Поэтому сначала цены взлетели, а потом сбалансировались», — объясняет Филипп Гулый.

Ещё один фактор — из-за санкций вариантов перелёта у белорусов осталось немного. Спрос на места на борту огромный. По этой же причине формата горящих путёвок в сезоне не было.

В итоге средний ценник по Турции был 2-2,5 тыс. евро на двоих, в Египет — $1,7-1,9 тыс., ОАЭ — $2,5-3 тыс., Грузию — $1-1,2 тыс.

В Европу теперь не летают, а ездят на автобусе

Многие выбирали и наземный маршрут в Грузию: автобусные туры Тбилиси плюс Батуми, Тбилиси плюс Кобулети оказались в числе приоритетов. Как и направления в Анапу, Геленджик.

После снятия въездных ковидных ограничений экскурсионные туры в Европу даже при всей сложности визового вопроса пользовались спросом. Для компаний это тем более выгодный вариант, потому что риска срыва тура из-за логистики меньше. Если рейсы отменяют часто, то автобусы разворачивают в исключительных случаях.

Весной, летом, да и сейчас некоторые страны всё ещё открывают визы на срок пребывания туристической группы. Квот очень мало, приходится ждать по 1,5-2 месяца. Но спрос не падает.

«Так что это направление уверенное и забирает, кстати, основную часть нашего автобусного парка», — подчеркивает Филипп Гулый. По его словам, в этом направлении активно поработали летом и опытные компании, и новички. Многие работали в пулах из трёх-четырёх компаний, чтобы вместе загружать автобусы.

Основными направлениями туров лета-2022 были Италия, Греция, Чехия, Венгрия. Причем чаще это были комбинированные поездки: экскурсия с отдыхом на море.

Например, у «Бел-Ориентира» наибольший спрос был на 10-дневный маршрут по Италии и Австрии с заездом на Лигурийское побережье и на 12-дневный тур с недельным отдыхом на Адриатике. Очень популярны были и туры в Грецию также с морским отдыхом. Ценник по перечисленным направлениям варьировался от 575 до 629 евро.

Венгерские туры с отдыхом в Хайдусобосло, по маршрутам Будапешт — Вена — Сантэндрэ или Будапешт — Хевиз — Балатон — Эгер тоже попали в топ. Недельное путешествие стоило около 420 евро.

В России мест даже для своих не хватает

Страна-соседка была и остаётся важным направлением индивидуального туризма. Нет границы, языкового барьера — легко самостоятельно выстраивать маршруты и брать экскурсии на месте, если это вообще нужно. У многих там есть родственники или друзья, у которых можно остановиться на ночлег, компания, с которой можно провести время. Для походов и горного туризма ещё с советских времён основное направление — Кавказ. Водная рыбалка — Карелия. Не говоря уже о море: белорусы на своих машинах едут в Анапу, Сочи и другие менее крупные курорты.

Но, как говорят специалисты, надо учитывать, что в России сейчас овербукинг, нехватка мест для своих. И отсюда высокие цены.

Какие перспективы?

Неясные: никто не может строить планы дальше нескольких месяцев.

«Риски очень высокие. Когда небо Европы для нас закрыто, никто не станет заказчиком чартерного рейса, например, в Тунис, даже если авиакомпания этой страны согласится. Поэтому все работают по тем направлениям, которые пока открыты. Но никто не гарантирует, что завтра они не закроются. На такие риски компании идут. Поэтому Турция, Египет, экономика которых сильно зависит от туризма, — по-прежнему наше всё», — отмечает Филипп Гулый.

Автобусные туры в Европу будут до тех пор, пока ещё есть возможность получать «шенген» и ездить по нему.

Страны бывшего СССР, считает Филипп Гулый, не заменят белорусам традиционного пляжного отдыха. Ни прибрежные города Казахстана (Актау, Атырау), ни неспокойный нынче Азербайджан, тем более что в Баку нужен COVID-паспорт (свидетельство о полной вакцинации или иммунитете после перенесённой болезни). Россия будет интересна и дальше, больше для индивидуального туризма. Но она подорожала и дешевле не станет.

«Узбекистан — интересное экскурсионное направление, но всё-таки первое, чего хотят большинство жителей Восточной Европы от отпуска, — море», — добавляет эксперт.

Отдых дома будет в тренде?

На этом фоне внутренний туризм, набравший уже силы, продолжит развиваться. Пусть в Беларуси нет моря, но есть много всего другого, с чем сами отпускники соглашаются после пересмотра своих приоритетов и возможностей.

«Это называется трансформация критерия потребления. Когда то, что хочешь, слишком дорого, наше лето становится не таким уж и плохим, — рассуждает Филипп Гулый. — Поэтому можно ожидать увеличения инвестиций, прежде всего внутренних (россиянам выгоднее вкладывать в своё), в этот рынок. Но нужны понятные условия для этого инвестирования и дальнейшей работы».

Эксперт считает, что сделать внутренний туризм более интересным и прибыльным направлением для экономики можно при наличии полномочий, ресурсов и методологии у регулятора. Вводить принцип ранжирования территорий, систему рейтингов тех же агроусадеб и прочих объектов, чтобы дифференцировать налогообложение и господдержку честно. И здесь снова решающую роль играет оперативная статистика, которой пока, увы, нет.