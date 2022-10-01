К Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября, «Кур’ер» публикует список объединений по интересам и образовательных кружков в Слуцке, где могут заниматься в числе прочих и люди в возрасте.

О наличии мест в коллективах и группах уточняйте в учрежде­ниях.

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Стадион «Городской»

Телефон для записи в группы: 4 30 94 (с 9 до 17 часов). Место проведения занятий: ул. Виленская, 14, стадион «Городской».

Группа «Ход конём». Шахматы и шашки.

Группа «Скандинавская ходьба».

Может записаться любой желающий, достигший возраста 55 лет и старше. Занятия бесплатные.

Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения

Контакты: ул. Социалистическая, д. 14, телефон для справок: 2 50 41.

Кружки платные, но от платы освобождаются определённые категории граждан.

Физкультурно-оздоровительный кружок «Движение в радость». Участники осваивают общеукрепляющую и дыхательную гимнастику.

Кружок декоративно-прикладного творчества «Вдохновение». Здесь случчане осваивают различные творческие навыки — плетение, декупаж, вышивку и вязание, учатся изготавливать сувениры и подарки в различных техниках.

Литературно-музыкальный кружок «Золотой возраст». Участники этого кружка встречаются два раза в неделю. Вместе они подготавливают и проводят культурно-массовые мероприятия.

Обучение компьютерной грамотности, в том числе по освоению соцсетей, осуществлению платежей в интернете.

«Школа здоровья». Участников научат основам правильного питания, оказанию первой помощи, расскажут о рецептах народной медицины. Проходят встречи с врачом-гериатром.

«Пилигримы». Укрепление и обогащение знаний об историко-культурных традициях белорусского народа. Экскурсии, экологические праздники, краеведческие викторины.

«Храм души». Регулярные встречи с православным священником.

«Фитнес для ума». Сохранение ясности ума и памяти. Викторины, конкурсы головоломок, упражнения и гимнастика, позволяющие улучшить память, внимание, способность ясно мыслить.

Клуб общения «Хозяюшка». Ведение домашнего хозяйства, кулинария, здоровье и мода, сад-огород.

Танцевальный клуб «Элеганс».

«Гармония жизни». Профилактика и снижение психоэмоционального напряжения у пожилых людей, укрепление психологического здоровья.

Волонтёрское движение «Доброе дело от доброго сердца». Оказание помощи нуждающимся, предоставление пожилым людям возможности найти компаньона или близкого по занятию человека и передача жизненного опыта и мудрости подрастающему поколению.

Слуцкий центр традиционной культуры

Контакты: ул. Социалистическая, 129 (бывший Дом офицеров), тел: 3 38 53 (директор Татьяна Владимировна Добриневская).

Клуб любителей бытового танца Folk Dans. Обучение платное. Занятия — два раза в неделю. Умеренная физическая нагрузка, подходит для людей, перенёсших инсульты в лёгкой форме, после консультации с врачом. Телефон: 8029 358 40 15.

Аматарскі этнаграфічны клуб «Беларуская хатка». Пастаноўка, правядзенне і ўдзел у фальклорных святах, абрадах і фэстах, прадстаўленнях і гульнях. Тэлефон для даведак: 3 34 58.

Слуцкий городской Дом культуры

Контакты: 5 74 82 (вахта), 5 75 19 (директор Людмила Ивановна Мазникова), 4 79 07 (зам. директора Наталия Михайловна Мартынович).

Клуб пожилых людей «Верасень». Разноплановые встречи два раза в месяц. Проводятся конкурсы, вечера, праздники и многие другие мероприятия. Руководитель – Таисия Михайловна Данилова.

Народный хор ветеранов. Объединяет людей пожилого возраста с вокальными способностями. Коллектив ведёт активную концертную деятельность. Руководитель – Алла Леонидовна Матанская.