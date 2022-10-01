К Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября, «Кур’ер» публикует список объединений по интересам и образовательных кружков в Слуцке, где могут заниматься в числе прочих и люди в возрасте.
О наличии мест в коллективах и группах уточняйте в учреждениях.
Стадион «Городской»
Телефон для записи в группы: 4 30 94 (с 9 до 17 часов). Место проведения занятий: ул. Виленская, 14, стадион «Городской».
- Группа «Ход конём». Шахматы и шашки.
- Группа «Скандинавская ходьба».
Может записаться любой желающий, достигший возраста 55 лет и старше. Занятия бесплатные.
Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения
Контакты: ул. Социалистическая, д. 14, телефон для справок: 2 50 41.
Кружки платные, но от платы освобождаются определённые категории граждан.
- Физкультурно-оздоровительный кружок «Движение в радость». Участники осваивают общеукрепляющую и дыхательную гимнастику.
- Кружок декоративно-прикладного творчества «Вдохновение». Здесь случчане осваивают различные творческие навыки — плетение, декупаж, вышивку и вязание, учатся изготавливать сувениры и подарки в различных техниках.
- Литературно-музыкальный кружок «Золотой возраст». Участники этого кружка встречаются два раза в неделю. Вместе они подготавливают и проводят культурно-массовые мероприятия.
- Обучение компьютерной грамотности, в том числе по освоению соцсетей, осуществлению платежей в интернете.
- «Школа здоровья». Участников научат основам правильного питания, оказанию первой помощи, расскажут о рецептах народной медицины. Проходят встречи с врачом-гериатром.
- «Пилигримы». Укрепление и обогащение знаний об историко-культурных традициях белорусского народа. Экскурсии, экологические праздники, краеведческие викторины.
- «Храм души». Регулярные встречи с православным священником.
- «Фитнес для ума». Сохранение ясности ума и памяти. Викторины, конкурсы головоломок, упражнения и гимнастика, позволяющие улучшить память, внимание, способность ясно мыслить.
- Клуб общения «Хозяюшка». Ведение домашнего хозяйства, кулинария, здоровье и мода, сад-огород.
- Танцевальный клуб «Элеганс».
- «Гармония жизни». Профилактика и снижение психоэмоционального напряжения у пожилых людей, укрепление психологического здоровья.
- Волонтёрское движение «Доброе дело от доброго сердца». Оказание помощи нуждающимся, предоставление пожилым людям возможности найти компаньона или близкого по занятию человека и передача жизненного опыта и мудрости подрастающему поколению.
Слуцкий центр традиционной культуры
Контакты: ул. Социалистическая, 129 (бывший Дом офицеров), тел: 3 38 53 (директор Татьяна Владимировна Добриневская).
- Клуб любителей бытового танца Folk Dans. Обучение платное. Занятия — два раза в неделю. Умеренная физическая нагрузка, подходит для людей, перенёсших инсульты в лёгкой форме, после консультации с врачом. Телефон: 8029 358 40 15.
- Аматарскі этнаграфічны клуб «Беларуская хатка». Пастаноўка, правядзенне і ўдзел у фальклорных святах, абрадах і фэстах, прадстаўленнях і гульнях. Тэлефон для даведак: 3 34 58.
Слуцкий городской Дом культуры
Контакты: 5 74 82 (вахта), 5 75 19 (директор Людмила Ивановна Мазникова), 4 79 07 (зам. директора Наталия Михайловна Мартынович).
- Клуб пожилых людей «Верасень». Разноплановые встречи два раза в месяц. Проводятся конкурсы, вечера, праздники и многие другие мероприятия. Руководитель – Таисия Михайловна Данилова.
- Народный хор ветеранов. Объединяет людей пожилого возраста с вокальными способностями. Коллектив ведёт активную концертную деятельность. Руководитель – Алла Леонидовна Матанская.
- Любительское объединение «ПЕРЕZАГРУЗКА». Аэробика и стретчинг. В числе участников — женщины разных профессий и возрастов. Желающие приобщиться могут звонить по телефону: 8029 634 91 90 (руководитель объединения – Татьяна Сергеевна Наумович).
- Народное любительское объединение «Фантазия». Занятия декоративно-прикладным искусством, таким как живопись, вышивка, вязание, вытинанка и многое другое. «Фантазия» регулярно участвует в областных и республиканских выставках. Руководитель – Игорь Петрович Калацкий.