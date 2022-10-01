К Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября, «Кур’ер» публикует список объединений по интересам и образовательных кружков в Слуцке, где могут заниматься в числе прочих и люди в возрасте.

О наличии мест в коллективах и группах уточняйте в учрежде­ниях.

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Стадион «Городской»

Телефон для записи в группы: 4 30 94 (с 9 до 17 часов). Место проведения занятий: ул. Виленская, 14, стадион «Городской».

  • Группа «Ход конём». Шахматы и шашки.
  • Группа «Скандинавская ходьба».

Может записаться любой желающий, достигший возраста 55 лет и старше. Занятия бесплатные.

Слуцкие пенсионерки нашли свои рецепты здоровья
Иллюстративное фото. Автор: Елена Бадьина

Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения

Контакты: ул. Социалистическая, д. 14, телефон для справок: 2 50 41.

Кружки платные, но от платы освобождаются определённые категории граждан.
  • Физкультурно-оздоровительный кружок «Движение в радость». Участники осваивают общеукрепляющую и дыхательную гимнастику.
  • Кружок декоративно-прикладного творчества «Вдохновение». Здесь случчане осваивают различные творческие навыки — плетение, декупаж, вышивку и вязание, учатся изготавливать сувениры и подарки в различных техниках.

Жизнь после 60-ти только начинается. Где развлечься слуцким пенсионерам

  • Литературно-музыкальный кружок «Золотой возраст». Участники этого кружка встречаются два раза в неделю. Вместе они подготавливают и проводят культурно-массовые мероприятия.
  • Обучение компьютерной грамотности, в том числе по освоению соцсетей, осуществлению платежей в интернете.
  • «Школа здоровья». Участников научат основам правильного питания, оказанию первой помощи, расскажут о рецептах народной медицины. Проходят встречи с врачом-гериатром.
  • «Пилигримы». Укрепление и обогащение знаний об историко-культурных традициях белорусского народа. Экскурсии, экологические праздники, краеведческие викторины.

Жизнь после 60-ти только начинается. Где развлечься слуцким пенсионерам

  • «Храм души». Регулярные встречи с православным священником.
  • «Фитнес для ума». Сохранение ясности ума и памяти. Викторины, конкурсы головоломок, упражнения и гимнастика, позволяющие улучшить память, внимание, способность ясно мыслить.
  • Клуб общения «Хозяюшка». Ведение домашнего хозяйства, кулинария, здоровье и мода, сад-огород.

Жизнь после 60-ти только начинается. Где развлечься слуцким пенсионерам

  • Танцевальный клуб «Элеганс».
  • «Гармония жизни». Профилактика и снижение психоэмоционального напряжения у пожилых людей, укрепление психологического здоровья.
  • Волонтёрское движение «Доброе дело от доброго сердца». Оказание помощи нуждающимся, предоставление пожилым людям возможности найти компаньона или близкого по занятию человека и передача жизненного опыта и мудрости подрастающему поколению.

Слуцкий центр традиционной культуры

Контакты: ул. Социалистическая, 129 (бывший Дом офицеров), тел: 3 38 53 (директор Татьяна Владимировна Добриневская).
  • Клуб любителей бытового танца Folk Dans. Обучение платное. Занятия — два раза в неделю. Умеренная физическая нагрузка, подходит для людей, перенёсших инсульты в лёгкой форме, после консультации с врачом. Телефон: 8029 358 40 15.

  • Аматарскі этнаграфічны клуб «Беларуская хатка». Пастаноўка, правядзенне і ўдзел у фальклорных святах, абрадах і фэстах, прадстаўленнях і гульнях. Тэлефон для даведак: 3 34 58.

Слуцкий городской Дом культуры

Контакты: 5 74 82 (вахта), 5 75 19 (директор Людмила Ивановна Мазникова), 4 79 07 (зам. директора Наталия Михайловна Мартынович).

  • Клуб пожилых людей «Верасень». Разноплановые встречи два раза в месяц. Проводятся конкурсы, вечера, праздники и многие другие мероприятия. Руководитель – Таисия Михайловна Данилова.
  • Народный хор ветеранов. Объединяет людей пожилого возраста с вокальными способностями. Коллектив ведёт активную концертную деятельность. Руководитель – Алла Леонидовна Матанская.
Фото: Роман Михновец
  • Любительское объединение «ПЕРЕZАГРУЗКА». Аэробика и стретчинг. В числе участников — женщины разных профессий и возрастов. Желающие приобщиться могут звонить по телефону: 8029 634 91 90 (руководитель объединения – Татьяна Сергеевна Наумович).
  • Народное любительское объединение «Фантазия». Занятия декоративно-прикладным искусством, таким как живопись, вышивка, вязание, вытинанка и многое другое. «Фантазия» регулярно участвует в областных и республиканских выставках. Руководитель – Игорь Петрович Калацкий.