Китайская компания успешно клонировала арктического волка

Китайская компания Sinogene Biotechnology Company занимается клонированием домашних животных. Она успешно клонировала собак, кошек и лошадей под заказ владельцев домашних животных, которые, потеряв любимого питомца, хотят восполнить потерю. Но одними лишь домашними животными китайские ученые решили не ограничиваться. Недавно Sinogene Biotechnology сообщила об успешном клонировании арктического волка (Canis lupus arctos). Это было первое в мире клонирование данного животного. Вынашивала его суррогатная мать — собака породы бигль. О своём успехе компания сообщила спустя 100 дней с момента рождения волчицы по имени Майя. То есть можно с уверенностью говорить о том, что клонирование прошло успешно, и щенок родился здоровым, об этом рассказывает Hi-news.

Зачем клонировали арктического волка

Компания решила использовать свой опыт не только для помощи любителям домашних животных, но и сохранения исчезающих видов животных. По мнению некоторых экспертов, на планете происходит шестое вымирание. Оно ещё не такое масштабное, как те вымирания, которые были ранее. Тем не менее к 2050 году на Земле могут исчезнуть многие виды животных.

Некоторых видов животных уже осталось всего несколько десятков особей или даже меньше. Поэтому клонирование действительно могло бы сохранить многие из них. Ведь это гораздо проще, чем потом пытаться воскресить вымерший вид, как сейчас учёные пытаются это сделать с сумчатым волком.

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Надо сказать, что арктический волк, который представляет собой подвид обычного серого волка, не является исчезающим видом. Однако в связи с глобальным изменением климата в дикой природе они могут оказаться на грани вымирания. По данным специалистов, проблемы с питанием у них могут возникнуть в ближайшие десятилетия. Арктика нагревается гораздо быстрее, чем другие регионы Земли.

Как в Китае клонировали арктического волка

Волчицу Майя китайские специалисты из Sinogene Biotechnology клонировали с использованием ДНК, взятой и взрослой арктической волчицы, которую тоже звали Майя. Она жила в парке дикой природы на северо-востоке Китая. Она родилась в Канаде, но в 2006 году была отправлена в Китай, где прожила всю свою жизнь. Умерла волчица естественной смертью от старости в прошлом году.

Работа над клонированием волка, как сообщает Co Ми Цзидун, генеральный директор Sinogene Biotechnology велась в течение двух лет. Исследователи вначале создали более 130 эмбрионов животного путём слияния клеток кожи оригинального волка с незрелыми яйцеклетками собак. При этом использовалась технология SCNT. Суть её заключается в переносе ядер донорских клеток в яйцеклетку без ядра.

Из этих эмбрионов исследователи отобрали 85 и трансплантировали их семи самкам собак бигль. При этом нормально развиться смог только один эмбрион, в результате чего родился щенок Майя. Сейчас волчица находится в добром здравии и нормально развивается.

Как выбирали суррогатную мать для волка

Почему в качестве суррогатной матери учёные выбрали собаку породы бигль? Всё дело в том, что эти собаки имеют общих древних предков с волками. То есть у них общее генетическое происхождение, в результате чего много общего в ДНК. Это значит, что у такой суррогатной матери больше шансов родить здоровое клонированное животное.

Конечно, ещё проще было бы использовать для вынашивания настоящую волчицу. Однако в неволе самок арктического волка не так много, чтобы использовать их для экспериментов. Кроме того, в будущем компания планирует клонировать вымирающие виды. Поэтому в качестве суррогатных матерей придётся использовать других животных, недостатка которых в природе нет.

В настоящее время Майя живёт вместе с суррогатной матерью в лаборатории компании. Но, когда она подрастёт, её отправят в Харбинский полярный город, то есть в парк, где она будет жить среди других полярных волков. Работники парка будут её постепенно знакомить с другими волками, пока Майя окончательно не вольётся в стаю.

Надо сказать, что Sinogene Biotechnology сообщила о своём партнёрстве с Пекинским парком дикой природы. Это значит, что в будущем планируется больше клонирований различных видов, которые содержатся в неволе. Однако какие-то конкретные проекты пока ещё не были анонсированы.