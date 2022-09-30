В четверг, 29 сентября, ясли-сад №20 (расположен напротив роддома) провёл осеннюю ярмарку. Дети пели песни, водили хороводы, участвовали в играх. Смотрите подборку фотографий с мероприятия.

«Дети с любовью вырастили сами». Как ясли-сад № 20 в Слуцке провёл осеннюю ярмарку (фото)
Фотографии: Глеб Рулёв

«Дети с любовью вырастили сами». Как ясли-сад № 20 в Слуцке провёл осеннюю ярмарку (фото)

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«Дети с любовью вырастили сами». Как ясли-сад № 20 в Слуцке провёл осеннюю ярмарку (фото)

«Дети с любовью вырастили сами». Как ясли-сад № 20 в Слуцке провёл осеннюю ярмарку (фото)

«Дети с любовью вырастили сами». Как ясли-сад № 20 в Слуцке провёл осеннюю ярмарку (фото)

«Дети с любовью вырастили сами». Как ясли-сад № 20 в Слуцке провёл осеннюю ярмарку (фото)

«Дети с любовью вырастили сами». Как ясли-сад № 20 в Слуцке провёл осеннюю ярмарку (фото)

«Дети с любовью вырастили сами». Как ясли-сад № 20 в Слуцке провёл осеннюю ярмарку (фото)

«Дети с любовью вырастили сами». Как ясли-сад № 20 в Слуцке провёл осеннюю ярмарку (фото)

«Дети с любовью вырастили сами». Как ясли-сад № 20 в Слуцке провёл осеннюю ярмарку (фото)

«Дети с любовью вырастили сами». Как ясли-сад № 20 в Слуцке провёл осеннюю ярмарку (фото)

«Дети с любовью вырастили сами». Как ясли-сад № 20 в Слуцке провёл осеннюю ярмарку (фото)

«Дети с любовью вырастили сами». Как ясли-сад № 20 в Слуцке провёл осеннюю ярмарку (фото)

«Дети с любовью вырастили сами». Как ясли-сад № 20 в Слуцке провёл осеннюю ярмарку (фото)

«Дети с любовью вырастили сами». Как ясли-сад № 20 в Слуцке провёл осеннюю ярмарку (фото)

«Дети с любовью вырастили сами». Как ясли-сад № 20 в Слуцке провёл осеннюю ярмарку (фото)

«Дети с любовью вырастили сами». Как ясли-сад № 20 в Слуцке провёл осеннюю ярмарку (фото)

«Дети с любовью вырастили сами». Как ясли-сад № 20 в Слуцке провёл осеннюю ярмарку (фото)

«Дети с любовью вырастили сами». Как ясли-сад № 20 в Слуцке провёл осеннюю ярмарку (фото)

«Дети с любовью вырастили сами». Как ясли-сад № 20 в Слуцке провёл осеннюю ярмарку (фото)