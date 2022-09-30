В «Кур’ер» в четверг, 29 сентября, обратились жительницы двух домов на улице Чехова: №31 и №51. Эти здания находятся под обслуживанием ЧУП «Амирхан». Женщины рассказали, что в их домах не включили отопление.

Одна из случчанок пояснила, что обращалась в службу «115», и там ей сказали, что отопление уже должно быть, но на деле его не было.

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«Кур’ер» адресовал этот вопрос Олегу Бирюку, заместителю директора службы заказчика ЖКУ Слуцкого района. Он ответил, что отопление в домах, которые числятся на балансе «Амирхана», включат сегодня, 30 сентября.