«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцком районе. А также посмотрел, где случчанам предлагают поработать на выезде и за какую зарплату.
От 2500 до 5000 рублей
Рабочие строительных специальностей (для работы в Москве и Московской области) в Слуцке:
- Образование: не указано (нужны бетонщики, арматурщики, каменщики, отделочники);
- Другие пожелания: вредные привычки не должны мешать работе.
Организация: ЧП «Энит-медиа».
От 2100 рублей
Товаровед
• Образование: законченное высшее или среднее специальное профильное;
• Другие пожелания: опыт работы приветствуется;
• уверенный пользователь ПК;
• умение работать в режиме многозадачности и сжатых сроков;
• исполнительность, ответственность.
Организация: «Промснабсервис».
1600 -1800 рублей
Фврмацевт-провизор
- Образование: среднее специальное или высшее фармацевтическое образование;
- Другие пожелания: активная жизненная позиция.
Организация: ОДО «Тишас».
1630 рублей
Слесарь механосборочных работ
- Образование: Общее среднее
Наниматель: ОАО «ВОЛАТАВТО»
От 1500 рублей
Главный агроном
- Образование: высшее
- Дополнительные требования: опыт работы не менее 3-х лет
Наниматель: ОАО «Слуцкий льнозавод».
От 1500 рублей
Начальник отдела маркетинга
- Образование: профильное;
- Другие пожелания: опыт работы.
Организация: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
От 1500 рублей
Плотник-бетонщик
- Образование: не указано;
- Другие пожелания: ответственность.
Организация: СУ-55 ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции».
1000 — 3500 рублей
Административный директор
- Образование: Наличие аттестата риелтора, выданного Минюстом;
- Другие пожелания: наличие опыта работы агентом или риелтором; знание и грамотное использование риелторских тонкостей; опытное ведение успешных переговоров; работа допустима только без системных ошибок.
Организация: ООО Центр недвижимости «Моя 7Я».
1200 рублей
Заместитель главный бухгалтер
- Образование: высшее, среднее специальное.
- Другие требования: опыт работы.
Наниматель: КУП «Слуцкторг».
1117 рублей
Юрисконсульт (ведущий)
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Образование: высшее
Наниматель: ДУП ССК УП «Минскоблсельстрой».
В публикацию внесены правки в 17.09.