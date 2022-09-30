«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцком районе. А также посмотрел, где случчанам предлагают поработать на выезде и за какую зарплату.

От 2500 до 5000 рублей

Рабочие строительных специальностей (для работы в Москве и Московской области) в Слуцке:

Образование: не указано (нужны бетонщики, арматурщики, каменщики, отделочники);

Другие пожелания: вредные привычки не должны мешать работе.

Организация: ЧП «Энит-медиа».

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От 2100 рублей

Товаровед

• Образование: законченное высшее или среднее специальное профильное;

• Другие пожелания: опыт работы приветствуется;

• уверенный пользователь ПК;

• умение работать в режиме многозадачности и сжатых сроков;

• исполнительность, ответственность.

Организация: «Промснабсервис».

1600 -1800 рублей

Фврмацевт-провизор

Образование: среднее специальное или высшее фармацевтическое образование;

Другие пожелания: активная жизненная позиция.

Организация: ОДО «Тишас».

1630 рублей

Слесарь механосборочных работ

Образование: Общее среднее

Наниматель: ОАО «ВОЛАТАВТО»

От 1500 рублей

Главный агроном

Образование: высшее

Дополнительные требования: опыт работы не менее 3-х лет

Наниматель: ОАО «Слуцкий льнозавод».

От 1500 рублей

Начальник отдела маркетинга

Образование: профильное;

Другие пожелания: опыт работы.

Организация: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

От 1500 рублей

Плотник-бетонщик

Образование: не указано;

Другие пожелания: ответственность.

Организация: СУ-55 ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции».

1000 — 3500 рублей

Административный директор

Образование: Наличие аттестата ри е лтора, выданного Минюстом;

лтора, выданного Минюстом; Другие пожелания: наличие опыта работы агентом или риелтором; знание и грамотное использование риелторских тонкостей; опытное ведение успешных переговоров; работа допустима только без системных ошибок.

Организация: ООО Центр недвижимости «Моя 7Я».

1200 рублей

Заместитель главный бухгалтер

Образование: высшее, среднее специальное.

Другие требования: опыт работы.

Наниматель: КУП «Слуцкторг».

1117 рублей

Юрисконсульт (ведущий)

Образование: высшее

Наниматель: ДУП ССК УП «Минскоблсельстрой».

В публикацию внесены правки в 17.09.