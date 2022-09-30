В четверг, 29 сентября, в Слуцком городском Дворце молодёжи прошёл районный праздник, посвящённый Дню учителя.

Педагогов и гостей мероприятия приветствовали Владимир Гога, председатель Слуцкого исполнительного комитета, и Антон Метельский, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома.

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Руководителей, педагогов и ветеранов педагогического труда Случчины отметили грамотами и благодарностями. Мероприятие закончилось большим праздничным концертом.

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