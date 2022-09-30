Кондитерские предприятия Беларуси начали производство новогодних подарков к 2023 году. Всего к праздничному сезону планируется выпустить около 70 наименований сладких наборов весом от 0,3 до 3 кг, сообщает Белгоспищепром.

Приоритет в продажах предприятия отдали внутреннему рынку, где покупателям предложат более 2 млн наборов стоимостью от 5,35 до 55,49 рубля.

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Кроме картонных коробок в этом году кондитеры подготовили упаковку с 3D-анимацией, мягкую игрушку-символ 2023 года — кролика и жестяную коробку.

Подарочные наборы от «Коммунарки» и «Спартака» в этом году уйдут на экспорт в Россию, Казахстан, Азербайджан, США и Латвию.

Фабрика «Коммунарка» к Новому году выпустит 1,215 млн сладких подарков, а компания «Спартак» — 960 тысяч. Производитель печенья «Слодыч» запланировал отгрузить 20 тысяч новогодних подарков весом 700 г и 1 кг.