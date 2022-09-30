Случчанин предложил перенести остановочный павильон туда, где он больше нужен

Случчанин Сергей Иванович уже поднимал проблему отсутствия павильона для пассажиров на остановке «Майский Посад». Теперь он предложил, как, по его мнению, можно быстро решить проблему.

«Вот одно время по улице Тройчанской пустили автобус №7. Он ездил примерно месяца два, потом его отменили. А остановочные павильоны по этому маршруту остались. Я обратил внимание, что они постепенно приходят в негодность. С одной стороны улицы один постепенно разобрали: сначала сняли крышу, потом срезали и сам павильон.

Павильон на другой стороне, поскольку пассажиров там не бывает, разрисовывают надписями, снимают профнастил, из которого он сделан. Предлагаю рассмотреть возможность переноса этой конструкции на остановку «Майский Посад». Там людям он больше нужен, и пассажиры будут очень благодарны!» — сказал Сергей Иванович.

Реклама

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в instagram.com/kurjer, vk.com/kurjer, ok.ru/slutsk, t.me/slutsk.