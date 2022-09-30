Люди недели: режиссёр, волонтёр, педагог, врач и машиностроители из Слуцка

На этой неделе героями публикаций «Кур’ера» стали люди своего дела: самый «плодотворный» режиссёр Слуцкого народного театра, педагог с госнаградой, волонтёр, которая спасает животных, специалист по ультразвуковой диагностике и ценные работники предприятия «Гидродеталь».

Аляксандр Салавей

Аляксандр Салавей — былы рэжысёр Слуцкага народнага тэатра імя Галубка. Ён працаваў на гэтай пасадзе з 1983 па 1995 гады. Пры яго кіраўніцтве тэатралы пабачылі найбольшую колькасць спектакляў на слуцкіх падмостках. Але Аляксандр Іванавіч — не толькі рэжысёр. Ён яшчэ і паэт, і выканаўца песень. 28 верасня Аляксандр Салавей адзначыў 65-гадовы юбілей і да гэтай даты прыслаў у «Кур’ер» расказ пра сябе і некаторыя свае вершы.

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Даты і людзі Случчыны 65-гадовы юбілей адзначае Аляксандр Салавей, былы рэжысёр Слуцкага народнага тэатра імя Галубка.

Валентина Аний

Валентина Аний — жительница Слуцка, которая любит животных. Несколько месяцев назад ей во двор в очередной раз подбросили щенков. Валентина выкормила их, выходила, завела им паспорта, сделала все необходимые прививки и стерилизовала. Теперь она ищет молодым собачкам хороших хозяев.

отдают даром хороших собак Уже стерилизованные и привитые. В Слуцке снова

Инна Серединская

Инна Серединская — заместитель директора Слуцкого государственного колледжа. В среду, 28 сентября, на областном празднике ко Дню учителя в Вилейке ей вручили нагрудный знак «Отличник образования».

нагрудным знаком «Отличник образования» Заместителя директора Слуцкого государственного колледжа отметили

Андрей Коротя

Андрей Коротя — главный технолог слуцкого частного предприятия «Гидродеталь». Он рассказал, что главное преимущество в работе на «Гидродетали» — это свобода в принятии решений и возможность реализовывать смелые проекты. Его коллеги всегда открыты новому и готовы к изменениям, и это стимулирует его учиться и повышать квалификацию.

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Александр Струневский

Александр Струневский — оператор станков с ЧПУ на слуцком частном предприятии «Гидродеталь». У Александра высшее образование — окончил БАТУ. О своей работе на предприятии рассказывает так: «Работается здесь нормально. Оборудования добавилось, сейчас оно намного новее и лучше. Для меня работать на нём проще, чем на старом».

Владимир Гнетько

Владимир Гнетько — слесарь, закончил ПТУ-132 в Слуцке (сейчас это колледж — прим. ред.). После армии работал на текстильной фабрике, на мебельной, на предприятии «СпецМашиностроение», в СМУ-200, а 4 года назад устроился работать на слуцкое частное предприятие «Гидродеталь». «Сегодня профессия слесаря востребована. Хотя и приходят компьютерные технологии, но работу слесаря всё равно надо, чтобы кто-то делал», — говорит Владимир Владимирович.

Алексей Комяк

Алексей Комяк — оператор станков с ЧПУ на слуцком частном предприятии «Гидродеталь». Окончил Минский машиностроительный колледж. Потом работал на Минском тракторном заводе, где получил хороший опыт. Но Алексея тянуло на родину — в Слуцк, и два года назад он устроился на «Гидродеталь». Здесь он управляет двумя станками, но уже получил навыки для работы вообще на всех станках в своём цеху.

Владимир Шматков

Владимир Шматков уже несколько лет работает начальником цеха по производству гидроцилиндров на слуцком частном предприятии «Гидродеталь». Он рассказал, что когда только пришёл, на предприятии была острая нехватка кадров, но этот вопрос решили. «Благодаря комфортным условиям работы и достойной зарплате к нам пришли хорошие специалисты. Мы подготавливаем молодых работников. Постепенно кадровый вопрос ушёл в прошлое», — сказал Владимир Анатольевич.

Андрей Гоман

Андрей Гоман — врач ультразвуковой диагностики высшей категории медицин­ского центра «Желаем здоровья» в Слуцке. Для читателей «Кур’ера» он дал небольшую консультацию и рассказал, что УЗИ сердца — это не то же самое, что и ЭКГ, что одного УЗИ мало для выявления патологии сердца и что УЗИ сердца очень актуально для переболевших ковидом.