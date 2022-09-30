Улица Уласовца в Слуцке — одна из самых посещаемых и на ней обычно паркуется очень много машин. Особенно массово люди приезжают по будням в детскую поликлинику, а по выходным — на рынок.

При этом они часто паркуют машины с нарушением правил дорожного движения, в частности в зоне действия дорожного знака «Остановка и стоянка запрещены». Это затрудняет движение и приводит к пробкам, ограничивает обзор и существенно влияет на безопасность пешеходов, при том что пешеходами в большинстве своём являются дети — учащиеся школы №10.

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На улице Уласовца в местах, где стоянка и остановка запрещены, установлены соответствующие дорожные знаки, а на бордюры нанесена жёлтая разметка. В ближайшее время Сотрудники отдела ГАИ усилят контроль за улицей и будут привлекать к ответственности нарушителей, а неправильно припаркованный транспорт будет эвакуироваться и отправляться на штрафстоянку.

Слуцкая ГАИ призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и руководствоваться дорожными знаками и разметкой, уважать пешеходов и других водителей.