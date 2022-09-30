Министерство обороны разъяснило, по какому поводу белоруса могут вызвать в военкомат повесткой.

1. Осенний призыв на срочную военную службу, службу в резерве:

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для прохождения медицинского освидетельствования с целью определения категории годности;

непосредственная отправка в войска.

2. Прохождение ежегодных плановых военных сборов для военнообязанных — офицеров, прапорщиков, сержантов, солдат запаса:

сборы в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь;

сборы в интересах органов и подразделений территориальных войск;

сборы в интересах других войск и воинских формирований Беларуси.

3. Ежегодный плановый призыв офицеров запаса на военную службу.

4. Прохождение планового медицинского освидетельствования военнообязанных.

5. Плановое уточнение персональных данных о месте жительства и работы, а также семейном положении военнообязанного.