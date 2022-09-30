Министерство обороны разъяснило, по какому поводу белоруса могут вызвать в военкомат повесткой.
1. Осенний призыв на срочную военную службу, службу в резерве:
- для прохождения медицинского освидетельствования с целью определения категории годности;
- непосредственная отправка в войска.
2. Прохождение ежегодных плановых военных сборов для военнообязанных — офицеров, прапорщиков, сержантов, солдат запаса:
- сборы в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь;
- сборы в интересах органов и подразделений территориальных войск;
- сборы в интересах других войск и воинских формирований Беларуси.
3. Ежегодный плановый призыв офицеров запаса на военную службу.
4. Прохождение планового медицинского освидетельствования военнообязанных.
5. Плановое уточнение персональных данных о месте жительства и работы, а также семейном положении военнообязанного.