Как на Слуцк опустился туман. Фото

По данным мобильного приложения Белгидромета, прошедшей ночью в 3.44 видимость составила 100 метров. В это время туман усиливался, неба не было видно. Посмотрите фотографии «Кур’ера» и кадры с дорожных камер на трассе Р23 под Слуцком.

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