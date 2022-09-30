По данным мобильного приложения Белгидромета, прошедшей ночью в 3.44 видимость составила 100 метров. В это время туман усиливался, неба не было видно. Посмотрите фотографии «Кур’ера» и кадры с дорожных камер на трассе Р23 под Слуцком.

Как на Слуцк опустился туман. Фото
Фотографии: Ольга Паздерина

Как на Слуцк опустился туман. Фото

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Как на Слуцк опустился туман. Фото

Как на Слуцк опустился туман. Фото

Как на Слуцк опустился туман. Фото
За туманом — Слуцкий КХП. Фото: Глеб Рулёв
Фотографии: Елена

Как на Слуцк опустился туман. Фото

Как на Слуцк опустился туман. Фото

Как на Слуцк опустился туман. Фото

Как на Слуцк опустился туман. Фото

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