Перед началом отопительного сезона «Кур’ер» опубликовал цены на дрова, которые предлагает Слуцкий филиал «Миноблтопливо». Теперь мы узнали альтернативные варианты заготовки дров на зиму.
Купить их можно в лесничествах Слуцкого лесхоза и у частных лиц.
Слуцкий лесхоз
Предприятие продаёт дрова как в чурках, так и в брёвнах. Забирать товар придётся самостоятельно – со складов либо с лесосек.
По вопросам реализации обращаться по телефону: (801795) 6 30 98.
Цены
Дрова длиной 2 и 4 метра (цена за 1 м3 без НДС в рублях по состоянию на 28 сентября):
Товар находится на лесосеках рядом с лесовозными дорогами.
Дрова всех пород в чурках (цены за 1 м3 в рублях)*
* Товар находится на складах лесничеств.
Дрова всех пород в чурках (цены за 1 м3 в рублях)**
** Дрова придётся забрать из леса с лесовозной дороги.
Предложения от частных лиц
Через площадку объявлений krama.kurjer.info можно найти объявления физлиц, которые продают излишки своих дров. Так, на 28 сентября там есть объявление случчанина, который продаёт оставшиеся у него дрова, обрезки и опилки. Цена договорная.
Кроме того, в интернете можно найти объявления частных организаций, которые продают дрова колотые и в чурках.
Цена дров колотых, в зависимости от породы дерева и продавца, 50-80 рублей за 1 м3, в чурках — 45-60 рублей.