Перед началом отопительного сезона «Кур’ер» опубликовал цены на дрова, которые предлагает Слуцкий филиал «Миноблтопливо». Теперь мы узнали альтернативные варианты заготовки дров на зиму.

Купить их можно в лесничествах Слуцкого лесхоза и у частных лиц.

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Слуцкий лесхоз

Предприятие продаёт дрова как в чурках, так и в брёвнах. Забирать товар придётся самостоятельно – со складов либо с лесосек.

По вопросам реализации обращаться по телефону: (801795) 6 30 98.

Цены

Дрова длиной 2 и 4 метра (цена за 1 м3 без НДС в рублях по состоянию на 28 сентября):

берёза, граб, ясень — 21,1

ель, осина, липа — 19

сосна, ольха — 19,7

Товар находится на лесосеках рядом с лесовозными дорогами.

Дрова всех пород в чурках (цены за 1 м3 в рублях)*

длиной 0,25 м — 60

длиной 0,5 м — 57

длиной 1 м — 55

* Товар находится на складах лесничеств.

Дрова всех пород в чурках (цены за 1 м3 в рублях)**

длиной 0,25 м — 35

длиной 0,5 м — 32

длиной 1 м — 29

** Дрова придётся забрать из леса с лесовозной дороги.

Предложения от частных лиц

Через площадку объявлений krama.kurjer.info можно найти объявления физлиц, которые продают излишки своих дров. Так, на 28 сентября там есть объявление случчанина, который продаёт оставшиеся у него дрова, обрезки и опилки. Цена договорная.

Кроме того, в интернете можно найти объявления частных организаций, которые продают дрова колотые и в чурках.

Цена дров колотых, в зависимости от породы дерева и продавца, 50-80 рублей за 1 м3, в чурках — 45-60 рублей.