В деревне Покрашево Слуцкого района почистили пруд. Фотофакт

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В деревне Покрашево Слуцкого района сегодня специальный комбайн почистил пруд. Работу провели по инициативе Александра Рыбака, директора Слуцкого уксусного завода.

В деревне Покрашево Слуцкого района почистили пруд. Фотофакт
Фотографии: Иван Горбацевич, председатель Покрашевского сельисполкома

В деревне Покрашево Слуцкого района почистили пруд. Фотофакт

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