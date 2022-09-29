«Человеку всё затопило, но и государственные деньги в землю утекают...». Проблему увидели местные жители

Во вторник, 27 сентября, в редакцию позвонил житель деревни Гольчичи Иван. Он рассказал, что из водопровода, который снабжает дома сельских жителей, несколько месяцев просто на землю течёт вода. «Кур’ер» разбирался в этой ситуации.

Вода просто течёт на землю

«Я из деревни Гольчичи. У нас на улице Октябрьской возле дома 7Б из колодца, где водопровод, вода льётся прямо на землю, — рассказал Иван, местный житель. — Порыв находится внутри колодца.

Вода оттуда вытекает наружу и затопила близлежащую территорию: подворье и участок.

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Два месяца хожу к руководству, чтобы починили, но никак. Это ж не только человеку всё затопило, но и государственные деньги в землю утекают. Обещали не раз, что в следующий понедельник… Сколько этих понедельников уже прошло. Не знаю, что дальше и делать».

Как развивались события дальше

После разговора с Иваном «Кур’ер» связался со Слуцким районным Советом депутатов, чтобы узнать, почему порыв водопровода в деревне не устраняется так долго.

Наталья Овсянникова, выслушав, пообещала связаться с местным советом, руководителем хозяйства, чтобы разобраться в ситуации, а возможно, и побывать на месте.

Через несколько часов

Наталья Овсянникова действительно побывала в Гольчичах. Она сказала «Кур’еру», что ремонтно-строительная бригада ПМК-71 на этой неделе сделает ремонт. Председатель Слуцкого районного Совета депутатов также отметила, что представители сельисполкомов совместно с руководителями хозяйств должны подобного рода проблемы сельских жителей решать на местах.

Что в итоге

В четверг, 29 сентября, в редакцию снова позвонил из деревни Гольчичи Иван.

«Хочу сказать, что всё сделали. Вчера приехали рабочие, пригнали экскаватор и всё починили. Вода больше не вытекает. Так быстро сделали, а я два месяца ходил, никому ничего не надо. Спасибо тем, кто так быстро решил!» — сказал мужчина.