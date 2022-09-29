В доме на «Чехова» в Слуцке исправили недостаток с подъездной дверью. Теперь она открывается полностью

Во вторник, 27 сентября, «Кур’ер» опубликовал народную новость случчанки Елены. Она написала, что дверь подъезда в 9-этажке на Чехова, 31 не открывается полностью после капремонта. В четверг, 29 сентября, «Слуцкі край» сообщил, что проблема решена.

«Всё хорошо, но вот только дверь в подъезд открывается наполовину, на 45 градусов, — написала Елена. — А потом скребёт о плитку и упирается в решётку. А всё потому, что, когда делали ремонт и укладывали плитку, уклон почему-то сделали не от двери и не ровно, а к двери. Вот теперь и дверь открывается наполовину, и вода стекает в подъезд».

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«Слуцкі край» пишет: «Работники жилищно-коммунального хозяйства углубили место под решёткой и заменили саму решётку». Также в публикации есть видео, как дверь свободно открывается и закрывается.