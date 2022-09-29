В центре нашего города есть улица Садовая. Большинство случчан по ней наверняка ходили, а вот табличку с таким названием вряд ли кто-то видел. Во всяком случая я её не нашёл.

Я прошёлся по ней в один из сентябрьских дней, чтобы запечатлеть виды, а может, остатки садов, в честь которых она названа. Первые шаги были многообещающими, так как сразу увидел «золотую россыпь» из груш на земле.

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Именно здесь от улицы Виленской начинается Садовая, совсем недалеко от набережной Случи. Это одна из старинных улиц нашего города.

Немного из истории улицы

Перед прогулкой обратился к историческим источникам и узнал, что эта улица прежде носила название Судовая (здесь размещался городской суд). А ещё до этого — Минская. Когда-то именно по ней проходила основная магистраль в губернский город. Однако ещё до 1917 года была переименована в Садовую. Говорят, что она полюбилась местной знати для прогулок, так как выходила к старым садам. Сейчас на месте этих садов разбит городской парк.

Про здания

Здание, стоящее в начале улицы, — школа №5. Это учреждение имеет официальный адрес: ул. Садовая, дом 4.

Других строений, имеющих адрес по улице Садовой, обнаружить не удалось, как и вывесок с указанием этой улицы. Этакая виртуальная улица, обозначенная лишь на карте.

Впрочем, спортивная площадка на схеме города значится по улице Садовой.

Про сады

Дальше дорога резко поворачивает и идёт параллельно улице Ленина.

Одной стороной на эту улицу выходит здание, где размещается редакция газеты «Кур’ер», хотя её адрес — ул. Ленина, 128.



Наш путь пересекает едва приметный ручей, возле него видны грядки местных жителей.



Маршрут мой оказался совсем коротким, вскоре уткнулся в забор. Но именно за забором наконец-то увидел плодовые деревья.



На самом деле когда-то улица Садовая шла до самого парка, со временем различные перестройки её урезали. Вполне вероятно, она проходила по тому месту, где сейчас проложена аллея в парке.

Вот такая получилась короткая, но познавательная прогулка. И хотя яблочных и грушевых садов на пути не увидел, но история улицы Садовой запомнится.

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