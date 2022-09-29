За 8 месяцев этого года сотрудники подразделений БЭП Минской области во время проверки госпредприятий установили преступную деятельность 20 должностных лиц, работающих в должностях главных бухгалтеров и бухгалтеров. Они использовали свои служебные полномочия: систематически и необоснованно завышали себе зарплату, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Этот вид преступлений фиксировался в 11 районах Минской области: Березинском, Воложинском, Жодинском, Логойском, Любанском, Молодечненском, Мядельском, Пуховичском, Слуцком, Солигорском и Узденском. Общая сумма установленного ущерба составила не менее 645 млн рублей.

Реклама

Ответственность за преступление, предусмотренное ст. 210 УК РБ, совершённое в крупном и особо крупном размере, предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.