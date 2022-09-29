«Кур’ер» дарит героям своих публикаций подписку на газету. В этот раз подписчиком стало слуцкое предприятие «Гидродеталь»

«Кур’ер» проводит акцию по подписке героев своих публика­ций. На этой неделе на печатную версию газеты мы подписали предприятие.



В прошлом выпуске газеты (№38 от 22 сен­тя­бря) мы рассказали о частном предприятии «Гидродеталь», а вернее, о работниках. «Каждый из них — на вес золота в машиностроении. Нужно говорить об этих людях», — считает Григорий Лемеза, директор частного предприятия «Гидродеталь».

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