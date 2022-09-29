О чём может рассказать УЗИ сердца и чем оно поможет людям, переболевшим COVID-19. Интервью с врачом медцентра в Слуцке

В канун Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября, Андрей Гоман, врач ультразвуковой диагностики высшей категории медицин­ского центра «Желаем здоровья», рассказал «Кур’еру» про диагнос­тику сердечных заболе­ваний с помощью УЗИ и когда его надо делать людям, переболевшим COVID-19 с пневмонией.

УЗИ сердца может заменить ЭКГ? В чём отличие этих исследований?

— Эти исследования никогда не будут взаимозаменяемы. Можно сказать, что они дополняют друг друга и в зависимости от патологии могут превалировать друг над другом. Они показывают разные стороны работы сердца. ЭКГ — как функционирует проводящая система сердца, какие есть возможные нарушения.

УЗИ поможет посмот­реть структурные особенности органа — клапанный аппарат, наличие пороков, тромбов или воспалительных изменений в сердце, а также оценить размеры сердца, его камеры, слои, аневризмы после перенесённого инфаркта, количество выбрасываемой камерами сердца крови и прочее.

Некоторые пациенты думают, что УЗИ — это круто, а ЭКГ — так себе. Но в некоторых случаях последнее исследование более информативно. Предынфарктное состояние, острые нарушения ритма вначале видны только на кардиограмме. УЗИ сердца показывает только свершившийся инфаркт.

Для того чтобы выявить патологию сердца, больному достаточно пройти УЗИ?

— Только одного УЗИ мало. Диагностировать некоторые патологии после инфаркта по УЗИ не всегда получается. Обследование должно быть комплексным и обязательно включать опрос и осмотр врача; ЭКГ, дополнительно по показаниям холтеровское или мониторирование; лабораторные исследования — показатели зависят от предполагаемого диагноза; УЗИ сосудов головы и шеи, желудочно-кишечного тракта; коронарография — рентгеновское исследование сосудов сердца с применением контрастного препарата (по показаниям).

Насколько безопасно УЗИ сердца и как часто можно проходить это исследование?

— Если рассматривать безопасность исследования, то альтернативы УЗИ нет. Отрицательное воздействие ультразвука на организм не доказано, в отличие от других исследований. УЗИ делают столько раз, сколько требуется. Частоту прохождения по показаниям назначает врач.

УЗИ сердца стало актуальным, когда пришёл COVID-19, из-за которого у пациента может сгущаться кровь, повышаться холесте­рин и образуются тромбы. Учитывая всё это, рекомендуется всем пациентам после перенесённой коронавирусной инфекции, осложнён­ной пневмонией, в течение 6 месяцев сделать УЗИ сердца. Это поможет предотвратить осложнения.

Необходима ли подготовка к ультразвуковому исследованию сердца?

— Для взрослых подготовка к УЗИ не нужна. А с детьми дело обстоит иначе. Ребёнка надо успокоить перед исследованием, объяснить, как всё будет проходить. Сейчас часто родители показывают детям ролики на YouTube, что это безболезненно и что дядя только помажет гелем и поводит датчиком.

Чтобы пройти УЗИ сердца в «Желаем здоровья», необходимо направление врача?

— Можно пройти обследование как с направлением, так и без него. В направлении врач указывает данные о патологии, которые он подозревает у пациента, сведения о перенесённых ранее заболеваниях. Это поможет прицельно оценить нужные структуры сердца. Если нет направления, то пациент сам рассказывает, что его беспокоит, и мы проводим исследование.

Пациенту отдаём протокол со всеми параметрами (их более 60). Делаем заключение и рекомендуем, к какому специалисту желательно обратиться для дальнейшего обследования и лечения.

Кому УЗИ сердца может быть рекомендовано как профилактика?

— Рекомендую пациентам пенсионного возраста с хроническими патологиями — сахарным диабетом, артериальной гипер­тензией, стенокардией, перенесёнными пневмониями. А также всем людям после 40 лет для раннего выявления сердечных патологий.

Показания для УЗИ сердца

боли в области сердца, аритмия, сердцебиение;

наличие шумов неясной этиологии при аускультации;

септические состояния;

артериальная и лёгочная гипертензия;

подозрение на врождённые или приобретённые пороки сердца;

наличие клинических признаков ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и его осложнений;

подозрение на аневризму восходящего отдела и дуги аорты;

травматические повреждения;

динамическое наблюдение за течением заболеваний сердечно-сосудистой системы;

контроль после операций на сердце и магистральных сосудах;

оценка функции клапанных протезов;

лечение антибиотиками в онкологии;

тромбозы магистрального венозного русла;

застойная сердечная недостаточность;

опухоли и аневризмы сердца и аорты;

расширения камер сердца и тромбы в них.

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