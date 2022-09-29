Случчанин показал, как замусорено кладбище в деревне Весея. Фото с дрона

Случчанин Андрей поделился с редакцией «Кур’ера» фотографиями кладбища в деревне Весея, которые он снял 2 сентября.

На фото видно, что валяются обрезанные деревья. Люди тоже подкинули мусора, рассказал Андрей. «Неужели трудно донести до мусорки?» — написал он в Instagram.

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28 сентября на кладбище ничего не изменилось, мусор так и лежал.

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