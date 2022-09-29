В среду, 28 сентября, в Вилейке прошёл областной праздник, посвящённый Дню учителя. На нём наградили лучших педагогов Минщины.

Инну Серединскую, заместителя директора Слуцкого государственного колледжа, отметили нагрудным знаком «Отличник образования». Педагог рассказала, что ещё в детстве определилась с профессией, пишет «Мінская праўда».

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«Года в 3-4 поняла: я учитель, и в другой роли себя не представляю», — сказала Инна Серединская.

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