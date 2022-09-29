Донорство в Германии: сколько можно заработать

Донорство в Германии не только благое дело, но и прибыльное. Центры постоянно нуждаются в крови, которую используют для специфических продуктов для препаратов и исследований. Например, концентрат красных кровяных телец или тромбоцитов.

Что можно сдать в Германии и сколько это стоит — в нашем обзоре.

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Кровь

Сдавать кровь может только взрослый здоровый человек в диапазоне возраста 18–68 лет, а вес не дол-жен быть ниже 50 кг. Первый раз сдать кровь для донорства можно до 60 лет. Большая часть доноров в Германии — люди в возрасте от 26 до 35 лет. Чтобы стать донором, немецкое гражданство не нужно: требуется загранпаспорт или любое другое удостоверение личности с фото.

Женщина может повторно сдать кровь спустя 12 недель, мужчина — 10. Процедура занимает несколько минут, а крови забирают примерно 500 мл. Немецким Красным Крестом донорство считается благотвори­тельностью, поэтому не оплачивается. Частные структуры и больницы при уни­верситетах платят 20-25 евро. Иногда сумму заменяют ваучерами в магазины.

Плазма

Помимо обычной сдачи крови можно сдать плазму. Это также часть крови, которая применяется для диализа. Кровь забирают также из вены, но потом её прогоняют в определённой центрифуге, выделяя плазму из крови. Остальная кровь возвращается донору. Занимает эта процедура около часа, а сдавать плазму можно чаще, чем кровь. Максимум 45 раз в год. Вознаграждение примерно такое же — 15-25 евро.

В основном вещества, получаемые из крови, хранятся совсем недолго, поэтому нужда в крови есть всегда.

Тромбоциты

Это самые маленькие тельца в крови, которые останавливают кровотечения. Принцип забора крови у донора такой же, как при сдаче плазмы. Кровь возвращают без тромбоцитов обратно. Сдавать кровь на тромбоциты можно раз в пару недель, но не более 26 процедур за год. Платят за это 25-40 евро.

Грудное молоко

Некоторые женщины не могут кормить малыша грудью, поэтому донорство грудного молока очень востребовано. Сдавать молоко может только женщина с ребёнком младше 4 лет и полностью здоровая. 100 мл молока стоит 3-7,5 евро.

Сперма

Требования к мужчинам для сдачи спермы весьма строгие. Диапазон возраста – 20-38 лет, мужчина должен быть полностью здоров, без заболеваний, передающихся по наследству.

Также важно, чтобы доброволец не страдал наркотической или алкогольной зависимостью. Для проверки всех этих критериев врачи берут сперму и кровь на анализ, а также требуют заполнить анкету.

Вознаграждение за сдачу составляет 50-100 евро.

Волосы

Волосы растут довольно медленно, поэтому сложно назвать это прибыльным делом. Однако на сдаче волос можно заработать до 250 евро. Принимаются только неокрашенные волосы от 25 см, без завивок или других химических вмешательств. Сумма зависит от качества, густоты и длины шевелюры.

Ещё бонусы

Многими частными донорскими центрами Германии практикуется привлечение граждан подарочными сертификатами для выигрыша ценных призов. Их получает каждый донор, который привёл с собой двух человек.