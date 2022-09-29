Как выяснилось недавно, в Беларуси продолжают работать около 20% от общего количества пенсионеров. Вот какие комментарии под этой новостью оставили читатели «Кур’ера».

Елена Козлова: «Прожить на пенсию, если ты не офицер в отставке и не бывший работник, к примеру, опасного производства, практически нереально. Особенно если ещё и дети не помогают. Поэтому пенсионеры и работают до последнего дня. Потому что надо выживать».

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Кира Виноградова: «Сейчас заработать пытаются и хотят не только пенсионеры, но даже дети, чтобы помочь родителям, которые за гроши вкалывают на нескольких работах. Вот только работы всё меньше».

Мария Белькевич: «У нас буквально страна работающих пенсионеров, и это отнюдь не от хорошей жизни».

Мария Захарова: «Пенсионеры скоро станут главным рабочим классом. Пенсионный возраст медленно и верно поднимается, сами пенсии падают, а цены растут».

Николай Николаев: «Это лишний раз доказывает, что пенсионный возраст можно поднимать и с этим не следует затягивать. Это я вам как пенсионер говорю».