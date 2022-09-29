Как стало известно «Кур’еру», в четверг, 29 сентября, на сессии Слуцкого районного Совета депутатов будет обсуждаться вопрос о новом летоисчислении города Слуцка. Председатель Совета Наталья Овсянникова подтвердила эту информацию.

По словам Натальи Александровны, сессия начнётся в 15.00.

Реклама

О том, что летоисчисление Слуцка стоит вести не с 1116, а с 1005 года, говорил в начале сентября Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома. Он приводил аргументы: археологические раскопки показывают, что Слуцк был основан раньше ХІІ века, а также Слуцк был упомянут в уставной грамоте об образовании епископии в Турове 1005/1006 годов.

Ранее «Кур’ер» в своих публикациях поднимал этот вопрос и рассказывал, что ещё в 1990-х годах краевед Григорий Родченко предлагал пересмотреть возраст Слуцка и годом образования города на Случи считать не 1116-й, а 1005 год.

Если решение властей будет положительным и новое летоисчисление утвердят, Слуцк снова станет старше Копыля, который не так давно добавил к своему возрасту 268 лет.