Про одинокую пожилую женщину Нину Симак из Слуцка «Кур’ер» писал в прошлом году. Тогда пенси­онерка рассказывала, что 12 лет стоит в льготной очереди на получение социаль­ного жилья как инвалид 2 группы. Особенно тяжело ей в холода: она не может про­топить ветхий дом, поскольку с трудом передвигается. Поддерживать огонь в печи нужно непрерывно, потому что через сгнивший пол и стены тепло быстро выдувает.

На днях женщина снова позвонила в редакцию и рассказала, что за прошедший год ситуация с жильём не изменилась. Её очередь продвинулась совсем немного.

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«Я сегодня (18 сентября) позвонила в Слуцкий райисполком. Мне сказали, что номер на получение жилья у меня 101. В 2009 году, когда меня поставили на льготную очередь, номер был 197. Неужели за 13 лет только 96 человек получили квартиры? Смотрю по новостям, что дома в Слуцке строятся, и не понимаю, почему моя очередь так медленно движется. Комиссии ко мне приходили, видели, как я живу. Хожу с трудом и вижу плохо, за продуктами и лекарствами ходит соцработник. За это время мне предлагали только арендное жильё, но пенсия у меня 360 рублей. Аренда стоит больше двухсот, да ещё «коммуналка». А на что я буду жить, что есть, лекарства покупать? Может, я всем надоела, что звоню и пишу, надеясь, что мою беду решат… Может, ждут, что я умру быстрее… Уже две зимы я провела в приюте. Что делать — опять туда идти? Вы не представляете, как там тяжело… Никому не пожелаю…» — сказала Нина Петровна.

Каковы шансы получить жильё

«Кур’ер» обратился в Слуцкий райисполком, чтобы узнать, как движется очередь Нины Петровны и каковы её шансы быстрее получить жильё.

«Нина Петровна стоит в очереди на получение социального жилья. В этой очереди её номер 101. Но как одиноко проживающий инвалид она является внеочередником, так же как и дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей, — пояснила Вероника Трунова, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства. — Социальное жильё данным категориям выделяется вне общей очереди, в зависимости именно от даты постановки на учёт (уточнить номер очереди Нины Петровны как внеочередника специалист оперативно не смогла — Прим. ред.). Если дети-сироты поставлены на очередь в 2006 году, то они получат жильё раньше Нины Петровны, и наоборот.

Очередь движется не так быстро, потому что социального жилья в Слуцке строится немного. В этом году введён в строй один 10-этажный дом на пересечении улиц Борисовца и Василя Витки. Там есть квартиры для переселенцев из ветхого жилья, другая часть построена случчанами за собственные средства и порядка 30 квартир — социальные.

Также, когда освобождается вторичное социальное жильё, мы предлагаем его внеочередникам.

Кроме того, у Нины Петровны есть ещё возможность получить арендное жильё. В течение месяца мы переоформим его в социальное. Пока подходящих вариантов нет. Таким образом, ей пришлось бы оплатить аренду и коммунальные платежи только за месяц. Она от этого отказалась, объясняя тем, что маленькая пенсия. Хотя получить арендную квартиру с переводом в социальное жильё – для неё более быстрый вариант».

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