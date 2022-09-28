МТС продлил подключение и снизил абонплату для новых абонентов тарифа «#Супер20МТС». Предложение включает безлимитные звонки и 40 ГБ неограниченного интернета за 19,99 рубля в месяц.

Подключиться на тариф «#Супер20МТС» можно по 15 ноября 2022 года.

«#Супер20МТС» включает безлимит исходящих звонков во все сети страны и 40 ГБ неограниченного по скорости интернета. По истечении включенного пакета трафика скорость безлимитного доступа в Сеть составит 256 кбит/сек.

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Скидка для новых клиентов «#Супер20МТС» действует 360 дней с момента подключения. Стоимость предложения — 19,99 рубля в месяц, далее абонплата составит 24,90 рубля.

Более подробное описание тарифного плана «#Супер20МТС» — здесь.